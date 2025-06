Aperta la tangenziale di Romagnano: si snellisce il traffico in bassa Valsesia. VIDEO

Aperta la tangenziale di Romagnano: si snellisce il traffico in bassa Valsesia. Taglio del nastro con amministratori della zona, le due Province e la Regione.

Aperta la tangenziale di Romagnano: si snellisce il traffico in bassa Valsesia

Basta con l’imbuto in centro paese, basta con il traffico lungo via Novara. Ha aperto oggi il secondo lotto della tangenziale di Romagnano, la nuova strada che unisce la rotonda in zona Mauletta con quella di fronte al casello della A26 a Ghemme.

Il che significa avere una strada ampia e veloce almeno dalla rotonda del bowling di Vintebbio fino all’autostrada, e viceversa. Chi arriva dalla Valsesia o dalla Valsesia e vuole immettersi sulla Gravellona-Voltri risparmierà parecchi minuti, sia rispetto al passaggio da Grignasco al primo tratto della variante, sia rispetto al percorso attraverso le cosiddette “curve di Vintebbio”.

Qui sotto, un video in cui si mostra l’intero percorso del tratto appena inaugurato.

La cerimonia di inaugurazione

Al taglio del nastro nella mattinata di oggi c’era gli amministratori della zona, i rappresentanti delle Province di Novara e Vercelli e l’assessoere regione Marco Gabusi. Tutti hanno sottolineato l’importanza di questa bretella, che in futuro potrà anche prolungarsi verso Biella con l’ultimo tratto di Pedemontana, dove a breve inizieranno i cantieri.

Più lontana invece la prosecuzione dalla parte di Serravalle, dove però è già stato avviato l’iter per progettare la circonvallazione fino a Bornate.

Video Sandro Mori

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook