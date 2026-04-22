Apre un cantiere abusivo mentre è ai domiciliari: finisce in carcere. L’uomo aveva avviato scavi e movimentazioni di terra. Nei guai anche l’impresa edile.

Apre un cantiere abusivo mentre è ai domiciliari: finisce in carcere

Intervento dei carabinieri forestali a Invorio, centro vicino a Borgomanero, dove è emersa una situazione irregolare legata a lavori eseguiti senza permessi su un terreno privato. A finire nei guai è stato il proprietario dell’area, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, che è stato denunciato e trasferito nuovamente in carcere.

L’operazione è partita da una segnalazione arrivata ai militari di Gozzano. Una volta sul posto, gli agenti hanno riscontrato attività di movimentazione terra e sistemazione del suolo, con un intervento che ha interessato una superficie di circa 2.000 metri quadrati e comportato lo spostamento di centinaia di metri cubi di materiale. Nell’area erano presenti anche mezzi da lavoro, tra cui un escavatore.

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Lavori senza autorizzazione

Gli accertamenti, svolti in collaborazione con gli uffici tecnici comunali, hanno evidenziato l’assenza delle necessarie autorizzazioni, sia sotto il profilo edilizio sia paesaggistico. Le verifiche hanno quindi permesso di risalire al responsabile dei lavori, individuato nel proprietario dell’abitazione confinante con il terreno interessato.

Durante i controlli è emerso inoltre che l’uomo stava scontando una pena in regime di detenzione domiciliare. La violazione delle prescrizioni ha portato all’immediata segnalazione all’autorità giudiziaria: il giudice di sorveglianza ha disposto l’aggravamento della misura cautelare, ordinando il ritorno in carcere.

Nei guai anche l’impresa

Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Gattico, che hanno accompagnato l’uomo alla casa circondariale di Novara. Nell’ambito della stessa vicenda è stato denunciato anche il titolare dell’impresa edile incaricata di eseguire gli interventi.

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