Auto si schianta contro la statua in mezzo alla rotonda

Incidente stradale nella notte a Oleggio, dove un’automobile è finita violentemente contro la statua collocata al centro della rotonda di via Valsesia, distruggendola e ribaltandosi poco distante. Lo riporta il Corriere di Novara.

L’impatto è avvenuto intorno alle 2.40. Per cause ancora in fase di accertamento, una vettura che percorreva via Valsesia, all’altezza della stazione dei carabinieri, ha perso il controllo ed è finita all’interno della rotatoria, centrando in pieno la statua posta al centro e abbattendola. Dopo l’urto, l’auto si è ribaltata, fermandosi alcuni metri oltre.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Novara, con il supporto del distaccamento di Oleggio, per la messa in sicurezza dell’area e del veicolo incidentato. Presenti anche i soccorsi sanitari: il conducente, uscito autonomamente dall’abitacolo, è stato assistito dal personale della Croce rossa di Oleggio e successivamente trasportato in ambulanza all’ospedale di Novara per accertamenti.

Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione, ma sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato il veicolo a finire sulla rotonda. La zona è rimasta parzialmente transennata per consentire le operazioni di rimozione dei detriti e la messa in sicurezza della sede stradale.

