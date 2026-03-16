Avevano rubato cosmetici per 2.500 euro: denunciate tre donne. Il colpo al Tigotà di Borgomanero, ma i carabinieri hanno intercettato le ladre.

Avevano rubato cosmetici per 2.500 euro: denunciate tre donne

Tre donne sono state denunciate dai carabinieri della Tenenza di Borgomanero con le accuse di furto e ricettazione dopo essere state sorprese con merce rubata per un valore complessivo di circa 2.500 euro.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori. I militari, con il supporto di una pattuglia proveniente da Orta San Giulio, hanno notato le tre donne all’uscita del punto vendita Tigotà di Borgomanero.

Avevano appena rubato dello shampoo

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, le tre – tutte di origine rumena – avevano appena prelevato dagli scaffali tre flaconi di shampoo senza pagarli e stavano tentando di allontanarsi a bordo di un’autovettura. Fermate poco dopo, sono state identificate dai militari.

La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire altra merce di sospetta provenienza illecita, tra cui cosmetici e articoli di bigiotteria, ritenuti verosimilmente provento di furti commessi in altri esercizi commerciali della zona. Un episodio enalogo si era verificato anni fa al Tigotà di Borgosesia.

Un bottino di 2.500 euro

Il valore complessivo della refurtiva recuperata è stato stimato in circa 2.500 euro. I prodotti sottratti dal negozio Tigotà sono stati immediatamente restituiti, mentre il resto della merce è stato posto sotto sequestro in attesa di essere riconsegnato ai legittimi proprietari.

Per le tre donne è scattata la denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria.

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