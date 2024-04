Boca tagliata fuori dall’area ecologica di Maggiora: il sindaco si arrabbia. Dito puntato contro i vicini: «Sarà la “punizione” per esserci opposti alla nuova discarica inerti…»

Boca tagliata fuori dall’area ecologica di Maggiora

Il Comune di Boca finisce tagliato fuori dalla discarica di Maggiora. Come un fulmine a ciel sereno, il sindaco Andrea Cerri ha infatti ricevuto da parte del collega di Maggiora, Roberto Balzano la comunicazione del recesso dalla convenzione per l’utilizzo della discarica di via Sacchi.

«La decisione univoca ci è stata comunicata con una lettera che ci ha totalmente spiazzati – commenta Cerri -. Dal primo maggio non saremo più autorizzati a conferire i rifiuti a Maggiora».

La convenzione per i rifiuti tra i due centri era stata stipulata lo scorso maggio, valida in via sperimentale per sei mesi. Ma a novembre era stata rinnovata per altri sei mesi. A maggio quindi c’è la scadenza naturale dell’accordo.

E il sindaco si arrabbia: qual è la nostra “colpa”?

«Tale decisione – prosegue Cerri -, trasmessa senza alcun preavviso verbale né cortesia inter-amministrativa, solleva dei dubbi sulle motivazioni. Ci chiediamo se potrebbe essere collegata alla recente ferma opposizione di Boca all’apertura di una discarica per rifiuti inerti a Maggiora».

«Non ci spieghiamo diversamente – continua Cerri – la ragione di una comunicazione laconica, una missiva asservita e strumentale, che spezza quel rapporto confidenziale tenutosi sino a quando, in confronti privati e pubblici con lo stesso Balzano, non abbiamo espresso un totale dissenso alla scelta di ammorbare ulteriormente il nostro territorio, afflitto già da troppi impianti di scavo e conferimento».

Secondo Cerri, la lettera ricevuta dal municipio di Maggiora e indirizzata anche al Consorzio del Medio Novarese è «irriguardosa, irricevibile, maleducata nel tono, irriverente e irrispettosa nella forma».

«Mai stati problemi…»

Il primo cittadino bochese si chiede quali problemi siano sorti, dato che «nulla è mai stato sollevato nei mesi passati e nei nostri confronti dall’amministrazione di Balzano, che ora scrive di poca collaborazione nella gestione dell’area e disinteresse da parte nostra sulle problematiche in essere. Non sappiamo quali sarebbero queste problematiche e, riguardo alla collaborazione, abbiamo fornito gratuitamente un nostro addetto per la gestione del servizio. Non solo ma contribuiamo come previsto per legge al pagamento del servizio».

«Faccio notare che sei mesi fa c’era stato un primo rinnovo della convenzione e non erano sorti problemi di sorta. Balzano parla anche di aumento del traffico verso il centro di raccolta, ma vorrei sottolineare che il transito dei bochesi che vanno all’isola ecologica di Maggiora non è paragonabile a quello dei mezzi pesanti che si recheranno quotidianamente al sito di stoccaggio di inerti».

Dove porterà i rifiuti Boca

Boca, afferma il primo cittadino, tornerà alla situazione esistente prima dell’accordo con Maggiora, siglato un anno fa, quando i materiali quali ingombranti, ferro, legno, verde e sfalci nei container venivano portati a date stabilite, di solito la mattina dell’ultimo sabato di ogni mese, nell’area ecologica temporanea di via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nelle adiacenze del campo sportivo comunale.

