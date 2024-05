Calcio in lutto per Giancarlo Guidetti, ucciso da un malore mentre guidava. Nato a Gozzano, aveva poi militato nell’Omegna e nel Novara in serie B.

Calcio in lutto per Giancarlo Guidetti, ucciso da un malore mentre guidava

Stava guidando la sua auto quando si è sentito male e ha dovuto passare il volante. Ma poco dopo ha cessato di vivere, e non c’è stato nulla da fare per i soccorritri. E’ morto così Giancarlo Guidetti, 68 anni, ex calciatore nato a Gozzano e molto famoso in tutta la zona negli anni Settanta.

Originario di Gozzano, come accennato, aveva giocato prima nell’Omegna e poi nel Novara negli anni in cui militava in serie B. Era un centrocampista dal fisico imponente, ribattezzato “cavallo pazzo” per il suo modo di essere in campo fuori dagli schemi e difficilmente “domabile”. Anche per questo era conosciuto (e oggi è ricordato) da tantissime persone che in qualche modo hanno a che fare con il mondo del calcio.

Sarà fatta l’autopsia

Guidetti concluse poi la carriera nella Pro Patria, all’inizio degli anni Ottanta. Da qualche tempo viveva in provincia di Caserta.

Ha lasciato la moglie Rosa Acampora e le due figlie Noemi e Valentina, con le rispettive famiglie. Il via libera al funerale sarà dato dopo l’autopsia ordinata dal magistrato per capire le cause della morte.

Foto da La Prealpina

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook