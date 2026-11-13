Spara contro un uomo che tentava di introdursi in casa: paura a Cameri

Colpi d’arma da fuoco nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 12 novembre, a Cameri, nel Novarese. L’allarme è scattato poco dopo le 18 in via Pablo Neruda, dove un uomo di 50 anni è rimasto ferito in seguito a una sparatoria. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. All’origine dell’episodio ci sarebbe un tentativo di furto ai danni di un’abitazione della zona.

Stando alle prime informazioni emerse, a esplodere i colpi sarebbe stato il proprietario dell’immobile, mentre il cinquantenne si trovava all’esterno dell’abitazione. L’uomo avrebbe utilizzato un’arma regolarmente detenuta. La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire e saranno gli accertamenti condotti dai carabinieri a consentire una ricostruzione più precisa di quanto avvenuto. Lo riporta il Corriere di Novara.

Il cinquantenne ferito alle braccia e alle gambe

A rimanere ferito nella sparatoria è stato un uomo di 50 anni, che ha riportato ferite multiple da arma da fuoco agli arti. Per soccorrerlo è intervenuta un’ambulanza del 118 proveniente da Novara. Il personale sanitario ha prestato le prime cure sul posto, prima di disporre il trasferimento del paziente nella struttura ospedaliera del capoluogo.

Il cinquantenne è stato quindi trasportato all’ospedale Maggiore di Novara per essere sottoposto agli accertamenti e alle cure necessarie. Nonostante le ferite riportate alle braccia e alle gambe, secondo le informazioni disponibili l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Le sue condizioni non sarebbero infatti particolarmente gravi, anche se resta necessario il trattamento delle lesioni provocate dai colpi.

Le indagini dei carabinieri sul presunto tentativo di furto

Intanto i carabinieri stanno cercando di fare luce sulle circostanze che hanno preceduto la sparatoria. Secondo una prima ricostruzione, il cinquantenne avrebbe tentato di introdursi nella proprietà privata, facendo scattare la reazione del padrone di casa. Si tratta tuttavia di una ricostruzione che dovrà trovare conferma negli accertamenti affidati ai militari intervenuti in via Pablo Neruda.

Resta dunque da stabilire l’esatta successione degli eventi, dal presunto tentativo di furto al momento in cui sono stati esplosi i colpi. Le verifiche dovranno chiarire le circostanze dell’utilizzo dell’arma e le responsabilità delle persone coinvolte. Al vaglio dei carabinieri quanto accaduto nell’abitazione e nelle sue immediate vicinanze, mentre il cinquantenne rimane affidato alle cure dei medici.

Foto d’archivio

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