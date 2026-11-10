Borgosesia, tenta il furto in oratorio: fedeli e passanti gli sbarrano la strada

Tentativo di furto sventato l’altra settimana Borgosesia, dove un gruppo di fedeli e passanti ha bloccato un uomo che si era introdotto nell’oratorio cittadino. Il protagonista della vicenda, un residente già noto alle forze dell’ordine, avrebbe cercato di impossessarsi di alcuni oggetti custoditi nella struttura. Il suo piano, però, è stato interrotto dall’intervento di alcune persone presenti nella zona.

L’uomo aveva raggiunto l’oratorio passando da via Giordano, riuscendo a entrare nella struttura attraverso un’effrazione. Probabilmente contava di agire senza attirare l’attenzione, ma qualcosa non è andato come previsto. Alcuni cittadini si sono accorti di movimenti sospetti e hanno iniziato a chiedersi che cosa stesse succedendo all’interno dei locali parrocchiali.

Scatta l’allarme, intervengono i carabinieri

A insospettirsi sono stati alcuni residenti e persone che stavano transitando nelle vicinanze. Qualcuno, secondo quanto emerso, si sarebbe anche spinto all’interno dell’edificio per verificare la situazione. Una volta compreso che poteva essere in corso un furto, è stato immediatamente avvisato il parroco, affinché potesse intervenire e segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine.

Il sacerdote ha quindi contattato i carabinieri della compagnia di Borgosesia, chiedendo un intervento sul posto. La segnalazione ha fatto scattare l’invio di una pattuglia del nucleo radiomobile, diretta verso l’oratorio per accertare quanto stava accadendo. Nel frattempo alcuni cittadini erano rimasti nei pressi dell’edificio, seguendo gli sviluppi della situazione e impedendo che il tentativo di furto passasse inosservato.

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Cerca di allontanarsi, ma trova la strada sbarrata

Quando ha capito di essere stato scoperto, l’intruso avrebbe deciso di interrompere la propria azione e cercare rapidamente una via d’uscita. La fuga, però, si è rivelata più complicata del previsto. All’esterno, infatti, si è trovato davanti diverse persone che lo hanno circondato, chiedendogli spiegazioni sulla sua presenza nell’oratorio e su quanto fosse appena accaduto.

L’uomo non è quindi riuscito ad allontanarsi prima dell’intervento delle forze dell’ordine. A rendere ancora più evidente la situazione è stato quanto trovato in suo possesso: aveva con sé alcuni oggetti prelevati dai locali parrocchiali. Il materiale sarebbe stato sottratto poco prima, durante l’incursione nella struttura. Un episodio che ha visto la pronta reazione di chi si trovava nelle vicinanze.

Accompagnato in caserma, arriva la denuncia

Una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno preso in carico la situazione e accompagnato l’uomo in caserma per gli accertamenti del caso. La vicenda si è protratta fino a tarda notte, quando sono state completate le procedure previste. Per il borgosesiano è scattata una denuncia a piede libero con l’accusa di tentato furto, senza che venisse disposto il suo arresto.

L’episodio si è dunque concluso senza che il responsabile riuscisse a lasciare indisturbato l’oratorio. Determinante è stata la tempestività con cui residenti e passanti hanno riconosciuto una situazione anomala e l’hanno segnalata. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine ha permesso di interrompere il tentativo di furto, facendo intervenire rapidamente una pattuglia dei carabinieri.

Foto d’archvivio

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