Camion dei rifiuti finisce fuori strada a Maggiora. LE FOTO

Camion dei rifiuti finisce fuori strada a Maggiora

Un camion carico di rifiuti diretto alla discarica di Maggiora è finito fuori strada nel pomeriggio di ieri, martedì 2 dicembre, lungo via Gobetti, sulla provinciale 31A. Per cause in corso di accertamento, il treno di ruote posteriore destro è scivolato nel fosso che costeggia la carreggiata, bloccando di fatto l’autoarticolato e rendendo necessario l’intervento dei mezzi di soccorso.

E’ accaduto proprio davanti al cancello di ingresso del cortile di una bitazione. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma le operazioni di recupero del mezzo hanno provocato rallentamenti al traffico per parte del pomeriggio.

Il dibattito sui social

L’incidente ha subito acceso un vivace botta e risposta sui social, dove diversi utenti hanno segnalato la pericolosità di quel tratto di strada, già al centro di discussioni in passato. «Da quel cancello era appena uscito mio figlio e non ci trovo niente di divertente» sottolinea una donna.

C’è chi chiede interventi di messa in sicurezza e chi invece invita alla prudenza, sostenendo che il problema sia soprattutto legato alla velocità e alle dimensioni dei mezzi pesanti che lo percorrono quotidianamente. Oltre che dei cinghiali. Inevitabili anche i riferimenti al tipo di rifiuti, viste le polemiche sull’ampliamento della discarica.

