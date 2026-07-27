Camion divorato dalle fiamme sulla A4, traffico nel caos verso Torino

Un camion carico di latticini ha preso fuoco questa mattina poco dopo le 9 sull’autostrada A4 in direzione Torino, poco dopo l’uscita di Biandrate. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Novara, affiancate dalla polizia stradale e dal personale di Autostrade. L’incendio ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con il traffico temporaneamente bloccato.

Rogo durante la marcia

Le fiamme hanno rapidamente avvolto il mezzo pesante, rendendo necessario un intervento immediato per evitare che l’incendio si propagasse ulteriormente. I vigili del fuoco hanno operato su due fronti, lavorando contemporaneamente per domare il rogo e mettere in sicurezza il tratto autostradale.

Il camion trasportava un carico di latticini, completamente distrutto dall’incendio. L‘autista è riuscito a mettersi in salvo e non risultano persone ferite. Le cause che hanno provocato il rogo sono in corso di accertamento.

Traffico paralizzato

Per consentire le operazioni di spegnimento è stato necessario interrompere temporaneamente la circolazione. Successivamente è stata riaperta una sola corsia, mentre i soccorritori hanno proseguito le attività di bonifica e messa in sicurezza dell’area.

Sul posto hanno operato anche la polizia stradale e il personale dell’ente Autostrade, impegnati nella gestione della viabilità. L’incendio ha causato lunghe code e forti rallentamenti in direzione Torino, con disagi per centinaia di automobilisti.

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Bonifica e accertamenti

L’intervento è proseguito per diverse ore, necessario per completare lo spegnimento delle fiamme e rimuovere il mezzo ormai completamente distrutto. Terminate le operazioni di emergenza, saranno avviati gli accertamenti tecnici per stabilire l’origine dell’incendio e verificare le condizioni del veicolo prima del rogo.

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