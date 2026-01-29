Camion si ribalta nella rotonda, il conducente prigioniero nell’abitacolo. L’uomo è stato infine liberato e poi portato al pronto soccorso di Borgomanero.

Camion si ribalta nella rotonda, il conducente prigioniero nell’abitacolo

Mattinata di forti disagi per il traffico sulla statale 32 in direzione Arona, nel territorio comunale di Varallo Pombia, a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. L’altro giorno, poco dopo le 10, un camion carico di materiale inerte si è ribaltato all’interno della rotatoria situata nei pressi della Riseria Salsa, finendo per bloccare completamente la carreggiata.

L’autista del veicolo è rimasto incastrato nella cabina dopo il ribaltamento. Per liberarlo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Arona, che hanno operato con cesoie e divaricatori per tagliare le lamiere. Una volta estratto, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e successivamente trasferito all’ospedale di Borgomanero: le sue condizioni, fortunatamente, non risultano gravi.

Lunghe e difficili le operazioni di rimozione del mezzo

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Castelletto Ticino e il personale Anas per la gestione della viabilità e i rilievi. Dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Novara è giunta un’autogru, utilizzata assieme a una seconda per rimettere il mezzo in carreggiata. I pompieri hanno inoltre provveduto alla rimozione della terra dispersa sull’asfalto e alla messa in sicurezza dell’area.

Durante le operazioni di soccorso e recupero la statale 32 è rimasta chiusa al traffico, causando lunghe code e pesanti rallentamenti. La circolazione è tornata gradualmente alla normalità solo al termine degli interventi.

