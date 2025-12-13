I carabinieri sventano un furto d’auto a Borgomanero. Il ladro notato mentre stava spingendo la vettura con la portiera aperta.

I carabinieri sventano un furto d’auto a Borgomanero

Tentato furto d’auto nel centro di Borgomanero, decisivo l’intervento dei carabinieri. È accaduto nella serata di mercoledì 11 dicembre, quando una pattuglia della Tenenza cittadina, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha notato una situazione anomala in una via del centro.

I militari hanno visto un uomo spingere una Volkswagen Polo parcheggiata, con lo sportello aperto e in condizioni che hanno subito destato sospetti. L’intervento è scattato immediatamente, impedendo che il furto venisse portato a termine.

LEGGI ANCHE: In autostrada con l’auto rubata: bloccati dopo 30 chilometri di inseguimento a folle velocità

L’uomo cerca di opporre resistenza

Alla vista dei carabinieri, l’uomo ha mostrato un comportamento nervoso e ha cercato di sottrarsi al controllo, opponendo resistenza. Grazie all’azione coordinata dei militari, è stato però bloccato in sicurezza, senza conseguenze per le persone presenti. Gli accertamenti sul veicolo hanno evidenziato segni di manomissione dell’impianto di accensione, confermando il tentativo di furto.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, trattenuto nelle camere di sicurezza su disposizione dell’autorità giudiziaria. Nella giornata di ieri, venerdì 12 dicembre, si è tenuto il processo per direttissima, al termine del quale il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Lo riporta il Corriere di Novara.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook