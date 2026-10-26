Cavanna diventa “Marchio storico”: un’eccellenza nata a Prato Sesia

Sessantasei anni di attività, una presenza consolidata sui mercati internazionali e un nome che continua a essere legato a Prato Sesia. Per Cavanna Group arriva ora un riconoscimento che riunisce questi elementi: l’ingresso nel Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale. Un traguardo che premia la continuità di un’impresa nata nel 1960 e capace, nel corso dei decenni, di trasformare la propria esperienza nel confezionamento industriale in una realtà tecnologica conosciuta ben oltre i confini italiani.

Il riconoscimento è stato annunciato giovedì 8 ottobre dall’azienda, che entra così fra le realtà autorizzate a fregiarsi del titolo di “Marchio storico”. Il registro, istituito dal Ministero delle imprese e del Made in Italy e gestito dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, valorizza i marchi utilizzati da almeno cinquant’anni e collegati alla storia produttiva del Paese. Per Cavanna il risultato assume un significato particolare: certifica un percorso che ha attraversato cambiamenti industriali, nuove tecnologie e mercati sempre più competitivi, mantenendo il proprio centro a Prato Sesia.

Dalle origini a un gruppo internazionale

La storia comincia nel 1960, quando Mario Cavanna fonda l’azienda. Da quella iniziativa prende forma un percorso imprenditoriale sviluppato attorno alle macchine per il confezionamento, con investimenti progressivi nella progettazione, nella ricerca e nell’automazione. Negli anni, il gruppo ha ampliato l’offerta e la propria presenza all’estero, arrivando a proporre linee complete in grado di seguire diverse fasi della lavorazione: dall’alimentazione e dalla gestione del prodotto al confezionamento primario e secondario.

Un ruolo centrale è occupato dalla tecnologia flow pack, il sistema che avvolge uno o più prodotti in un film di confezionamento. È una soluzione presente nella vita quotidiana molto più di quanto si immagini: viene impiegata per biscotti, merendine, cioccolato, snack, prodotti da forno, cialde di caffè e numerose altre referenze. Le applicazioni non si limitano all’alimentare: le competenze del gruppo interessano anche i settori farmaceutico, cosmetico e, più in generale, dei beni di consumo. Dietro a confezioni apparentemente semplici ci sono processi complessi, nei quali velocità, precisione, protezione del contenuto e affidabilità degli impianti devono procedere insieme.

Cavanna non si occupa quindi soltanto di costruire singole macchine. La sua specializzazione riguarda l’integrazione di sistemi, con soluzioni che accompagnano i prodotti lungo le diverse operazioni di confezionamento e rispondono alle esigenze delle grandi aziende manifatturiere. È in questo ambito che il gruppo ha costruito la propria reputazione: combinando competenze meccaniche, ingegneristiche e robotiche con l’assistenza tecnica necessaria a mantenere gli impianti efficienti nel tempo.

I numeri di una crescita costruita nel tempo

A raccontare le dimensioni raggiunte dall’azienda sono anche i numeri. Cavanna conta oltre 6.500 fra macchine e sistemi installati, più di 900 clienti nel mondo e una presenza commerciale distribuita in 58 Paesi. La rete di assistenza comprende 15 service hub, punti di riferimento per un servizio che non termina con la consegna dell’impianto, ma prosegue durante il suo utilizzo. Sul sito aziendale figurano inoltre più di cento brevetti registrati, un dato che restituisce il peso attribuito allo sviluppo tecnologico.

La struttura del gruppo mantiene il suo quartier generale a Prato Sesia, dove si concentrano progettazione, produzione e attività di innovazione. A questo si affiancano lo stabilimento di Mappano, nel Torinese, specializzato nelle tecnologie robotiche, un sito produttivo in Brasile e una struttura commerciale e di assistenza negli Stati Uniti. Complessivamente l’organizzazione occupa 340 persone. Il fatturato del 2025 ha sfiorato i 100 milioni di euro: un risultato che dà la misura di un’impresa nata nel Novarese e oggi presente nelle filiere industriali internazionali.

Proprio il rapporto fra radici locali e prospettiva globale è uno degli aspetti che l’azienda vuole sottolineare con il nuovo riconoscimento. Il marchio Cavanna è cresciuto nel mondo senza abbandonare il territorio in cui è nato. Prato Sesia resta il punto di riferimento di una storia imprenditoriale familiare, ma anche il luogo in cui continuano a svilupparsi competenze professionali e soluzioni destinate a clienti di numerosi Paesi.

«Cambiare restando fedeli ai propri valori»

«Essere riconosciuti come Marchio Storico non significa essere rimasti uguali nel tempo. Significa aver saputo cambiare continuamente, restando fedeli ai propri valori», osserva Riccardo Cavanna, presidente del gruppo. Nelle sue parole c’è il senso che l’azienda attribuisce a questo passaggio: non soltanto il riconoscimento di ciò che è stato fatto, ma la conferma della capacità di affrontare nuove sfide.

«Questo riconoscimento rappresenta il tributo al lavoro, alla passione e alle competenze di generazioni di persone che hanno contribuito alla crescita di Cavanna. La nostra storia dimostra che tradizione e innovazione non sono concetti contrapposti, ma le fondamenta su cui costruire il futuro».

È una lettura coerente con il motto aziendale “Built for Decades”, costruito per durare decenni. L’espressione richiama la solidità delle tecnologie realizzate dal gruppo, ma anche un modo di intendere i rapporti con i clienti: non come forniture isolate, bensì come collaborazioni che proseguono nel tempo. Un impianto industriale rappresenta infatti una scelta strategica per chi lo acquista e richiede assistenza, aggiornamenti e capacità di adattarsi alle nuove esigenze produttive. Per questo Cavanna punta sull’affidabilità dei sistemi e sulla continuità del supporto tecnico, oltre che sull’introduzione di nuove soluzioni.

Persone e competenze al centro

Il riconoscimento di “Marchio storico” porta l’attenzione anche sulle persone che hanno accompagnato la crescita dell’impresa. Dai primi anni di attività all’attuale organizzazione internazionale, l’evoluzione dell’azienda è passata attraverso il lavoro di tecnici, progettisti, addetti alla produzione, specialisti dell’automazione e figure impegnate nell’assistenza ai clienti. Una filiera di competenze che si è arricchita generazione dopo generazione e che rimane essenziale per un settore ad alto contenuto tecnologico.

«Dietro una storia lunga oltre sessantacinque anni ci sono le persone che, con competenza, passione e dedizione, hanno contribuito giorno dopo giorno alla crescita di Cavanna», sottolinea Mauro Guzzon, direttore delle risorse umane del gruppo. Il legame con il territorio, aggiunge, si traduce anche in occupazione qualificata e nella possibilità di sviluppare professionalità specializzate. «Investire nelle persone, nella formazione e nelle nuove generazioni è una delle basi della crescita futura del Gruppo».

Un riconoscimento rivolto anche al futuro

A Prato Sesia il nuovo titolo entra così a far parte della storia di un’azienda che dal 1960 ha visto cambiare prodotti, mercati e strumenti di lavoro. Resta il nome Cavanna, nato dall’iniziativa di Mario e portato avanti nel corso degli anni dai figli Alessadra e Riccardo, guidato oggi da Riccardo: un marchio che, dopo oltre sei decenni, unisce memoria industriale, innovazione e una presenza internazionale costruita partendo dal Novarese.

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