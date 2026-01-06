Seguici su

Centrato un “5” al SuperEnalotto a Fara Novarese. Colpo di fortuna con l’ultima estrazione: vinti più di 8mila euro.

La fortuna torna a sorridere al Piemonte con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di oggi, lunedì 5 gennaio, come riporta Agipronews, è stato infatti centrato un “5” da 8.125,48 euro a Fara Novarese, confermando ancora una volta il buon momento della regione sul fronte delle vincite.

La giocata vincente è stata effettuata nella Tabaccheria 2 di via Gallarini 24, dove un fortunato giocatore è riuscito a portare a casa il premio grazie a una combinazione risultata vincente tra milioni di schedine giocate in tutta Italia. Un risultato che alimenta entusiasmo e curiosità tra gli appassionati, dimostrando come la dea bendata continui a fare tappa anche nei piccoli centri.

La grossa vincita a Torino

Ma non è l’unica buona notizia per il Piemonte. Pochi giorni prima, nell’estrazione di sabato 3 gennaio, un altro “5” decisamente più consistente era stato centrato a Torino, con una vincita pari a 39.528,88 euro. In questo caso la schedina fortunata è stata giocata presso Sali Tabacchi Valori Bollati, in corso Svizzera 43, regalando una soddisfazione importante al giocatore e al punto vendita.

Per quanto riguarda il premio massimo, l’ultimo “6” del SuperEnalotto risale al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, furono vinti 35,4 milioni di euro. Intanto cresce l’attesa per la prossima estrazione: il jackpot, in palio giovedì 8 gennaio, ha raggiunto la cifra di 102 milioni di euro, un montepremi che continua ad attirare l’attenzione di milioni di giocatori in tutta Italia.

