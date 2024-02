Chiusa per due settimane la strada provinciale di Vintebbio. La Provincia di Novara deve mettere in cantiere nuovi lavori di consolidamento del versante.

Chiusa per due settimane la strada provinciale di Vintebbio

Stop a tutti i venicoli da martedì 5 marzo fino a venerdì 15 marzo su tutto il tratto della strada provinciale di Vintebbio, che collega Serravalle a Gattinara e Romagnano costeggiando la sponda destra del Sesia. L’ordinanza di chiusura è stata firmata dal dirigente del settore tecnico della Provincia di Novara.

In dettaglio, per consentire l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti dal chilometro 0+200 chilometro 0+500, si prevede la chiusura totale al traffico della strada provinciale 165 “di Vintebbio. Il traffico sarà deviato lungo la strada statale 299 di Alagna.

Altri lavori lo scorso anno

Come si ricorderà, già lo scorso anno in estate quel tratto di provinciale restò a lungo chiuso per permettere la posa di reti paramassi lungo il tratto conclusivo del percorso. Fu un cantiere assai travagliato, visto che inizialmente era prevista una chiusura di poche settimane, poi invece i lavori durarono a suon di proroghe per circa due mesi. La speranza è che questa volta i tempi vengano rispettati.