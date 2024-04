Cisterna gpl ribaltata nel Novarese: intervento dei vigili del fuoco. Il veicolo è stato rimosso da un’autogrù dei vigili del fuoco.

Cisterna gpl ribaltata nel Novarese: intervento dei vigili del fuoco

Una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Novara, con in supporto autogrù, è intervenuta nella giornata di ieri, martedì 9 aprile, sulla strada provinciale 4 tra Trecate e Romentino per un incidente stradale. Si trattava di una cisterna di gpl vuota ribaltata in un canale d’irrigazione.

Come riportano i colleghi di Prima Novara, per ragioni ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, finendo nel canale e restando bloccato.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto, come accennato, sono arrivati i vigili del fuoco di Novara con un mezzo e con un’autogrù. La cisterna è stata imbragata e sollevata, e quindi rimessa in carreggiata per le riparazioni del caso. La cisterna era vuota, per cui non è stato necessario prendere misure particolari per scongiurare l’esplosione del gas infiammabile.

Per fortuna non si segnalano feriti nemmeno: il conducente è uscito dall’incidente pressoché illeso.

