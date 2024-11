Da 11 anni girava con una falsa identità: scoperto dalla Polstrada di Romagnano. E’ stato fermato durante un normale controllo mentre transitava sulla A26.

Per undici anni ha percorso l’Italia (e non solo) con documenti di identià falsi. Alla fine però è stato scoperto dalla Polstrada di Romagnano durante un controllo avvenuto nei giorni scorsi in autostrada, sulla A26, nel tratto di competenza.

La sottosezione di polizia ha proceduto a denunciare in stato di libertà un cittadino ucraino che, nei precedenti 11 anni, aveva assunto e mantenuto una falsa identità mostrando per la sua identificazione un documento, apparentemente autentico, rilasciato da autorità polacche. Tale documento nel corso degli anni gli aveva consentito di ottenere documenti italiani genuini, quali carta d’identità, patente di guida, certificati ed autorizzazioni rilasciate da enti pubblici.

La precedente denuncia

Nell’estate 2023, vista l’imminente scadenza dei documenti falsi e l’impossibilità di tornare nel suo reale Paese di origine, il soggetto si era recato al consolato polacco per richiedere il rilascio di documenti autentici. I funzionari del consolato, accertata la falsità dei documenti, lo avevano denunciato all’autorità giudiziaria polacca e avevano segnalato l’accaduto alle autorità italiane.

Dopo quel momento, l’uomo aveva fatto perdere le sue tracce fino all’atto del controllo da parte di una pattuglia dipendente della Sottosezione di Romagnano Sesia, impegnata in servizio sulla A26.

Venivano quindi avviate una serie di verifiche volte a risalire alla sua reale identità, fra le quali l’accompagnamento al Gabinetto di polizia scientifica della Questura di Novara per i controlli fotosegnaletici. Al termine della complessa attività, sono state accertate le sue reali generalità e la sua effettiva nazionalità.

