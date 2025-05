Dissidi sulla Mostra del vino, Corazza lascia le deleghe a Ghemme. L’ex sindaco non era d’accordo sull’ampliamento della festa anche in via Rovida.

L’ampliamento della 55ma edizione della “Mostra mercato del vino Ghemme Docg” ad una via situata fuori le mura del Ricetto provoca uno scossone in amministrazione. E il consigliere Alfredo Corazza lascia le deleghe. Il motivo della presa di posizione da parte dell’ex sindaco ed ex capogruppo di minoranza è dovuta a un disaccordo riguardante l’ampliamento dell’area della mostra.

La conferma arriva dal sindaco Mirko Barbavara. «Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto un messaggio di posta elettronica certificata da parte del nostro consigliere. Corazza annunciava di voler rinunciare agli incarichi di delegato all’urbanistica e al piano regolatore», afferma il primo cittadino.

Il contrasto su via Rovida

Le motivazioni sarebbero legate alla mostra. «Quando la Pro loco ci ha chiesto di utilizzare per la festa anche via Rovida – prosegue Barbavara – che si trova adiacente al centro ma fuori delle mura del ricetto, per evitare la calca che si verifica nei momenti più affollati, abbiamo ritenuto fosse fattibile. Corazza invece pensava fosse pericoloso permettere alla gente di sistemarsi in quella strada, soprattutto perché non riteneva sufficientemente garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco».

«Una posizione – prosegue il sindaco che non condividevamo e che poi si è rivelata infondata. La soluzione adottata, insieme al fatto di aver ridotto di una cinquantina di unità il numero massimo di persone all’interno della mostra, ha permesso di gestire meglio la manifestazione. Il passaggio dei mezzi di soccorso era comunque garantito con il semplice spostamento dei tavoli e da parte di tutti, comprese le forze dell’ordine. Abbiamo ricevuto apprezzamenti per la scelta effettuata».

Corazza rimane in consiglio

Al momento attuale Corazza è ancora un rappresentante della maggioranza consiliare. «Corazza ha partecipato anche all’ultimo consiglio comunale che si è tenuto il 30 aprile – afferma Barbavara -, seduta successiva alla pec con cui ci informava di non voler più mantenere le deleghe. Sicuramente nei prossimi giorni avremo un confronto con lui, per capire nel dettaglio la sua posizione e per poi eventualmente aggiornare il consiglio comunale in base alle decisioni che verranno prese».

