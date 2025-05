Ghemme, incendio distrugge il wc chimico durante la Mostra del vino. L’incidente è avvenuto il secondo giorno della manifestazione, che comunque è proseguita regolarmente.

Ghemme, incendio distrugge il wc chimico durante la Mostra del vino

Un incendio accidentale manda a fuoco il furgone della ditta che si occupava di trasportare e pulire i bagni chimici della Mostra del vino di Ghemme. Nulla di grave, tant’è che il programma della manifestazione è proseguito regolarmente, e si concluderà nella giornata di oggi, domenica 4 maggio.

Ma sabato scorso, secondo giorno di apertura della mostra, è scoppiato un incendio che ha interessato furgone della ditta che gestisce i servizi chimici. Un fatto che ha creato preoccupazione nell’area dove erano state sistemate le cabine con i servizi igienici e ha sollevato una densa colonna di fumo nero visibile anche a distanza.

Secondo quanto appurato dalle forze dell’ordine, il fuoco si sarebbe sviluppato sul mezzo dell’azienda romagnanese mentre gli addetti si stavano accingendo a sanificare i gabinetti. Il fuoco ha provocato gravi danni al mezzo, oltre a interessare un paio di bagni.

Oggi ultimo giorno della manifestazione

Come accennato, oggi è l’ultima giornata di apertura della rassegna ghemmese, promossa dalla Pro loco. Dalle 11 alle 20 tutte le attvità e le degustazioni sono a disposizione del pubblico. In piazza Castello ci sarà il banco di beneficenza, mentre nella sala consiliare di via Roma è aperta la mostra fotografica “La crociata enologica” di Mario Finotti.

L’associazione “Segni d’arte” ha allestito la mostra “Libertà attraverso la poesia di Paul Éluard” a palazzo Gallarati. Altra mostra è poi quella allestita in oratorio: “Visione e gestualità”, con i lavori di Antonio Di Bari.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook