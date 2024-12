Dolore per Alessandra, uccisa da un male raro a soli 17 anni. La ragazza era nata e cresciuta e Borgomanero, ultimamente si era trasferita da familiari in Calabria.

Dolore per Alessandra, uccisa da un male raro a soli 17 anni

Aveva solo 14 anni quando le era stata diagnosticata una malattia infida: un carcinoma endocromo multimetastico, un tumore molto raro per cui non esiste cura. Si è sottoposta a tre interventi al cervello, poi uno ai polmoni, alle ovaie. Ha dovuto fare chemio e radioterapie. Però purtroppo alla fine ha dovuto arrendersi: e nei giorni scorsi il lutto ha toccato la comunità di Borgomanero, dove Alessandra Ritiro era nata ed era cresciuta.

Solo di recente aveva deciso di trasferirsi in un centro vicino a Cosenza per stare accanto ai familiari. Alessandra se n’è andata a soli 17 anni.

La raccolta di fondi

Era in cura all’ospedale Santobono di Napoli. La sua situazione la costringeva a sottoporsi a terapie anche costose, tant’è che qualche tempo fa la famiglia aveva anche avviato una raccolta di fondi. Alessandra Ritiro ha lasciato la madre Madalena Manole di 34 anni, il padre Fabrizio di 42, le sorelle Serena e Sharon, rispettivamente di 10 e 3 anni.

Il funerale è stato celebrato a Villapiana, dove per l’occasione il Comune ha proclamato un giorno di lutto cittadino.

