Lutto per Alex, genio della matematica: è morto in moto a 17 anni

Durante la scuola media aveva vinto più volte le Olimpiadi di matematica. Adesso frequentava il liceo di scienze applicate, e per il futuro voleva iscriversi all’università, alla facoltà di Economia. Ma i suoi sogni e i suoi progetti si sono improvvisamente volatilizzati l’altra sera, quando in moto si è scontrato con un’auto ed è morto sul colpo.

Tutta la città di Ivrea è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Alex Barile, studente di appena 17 anni. La sera della tragedia era andato dal dentisa e stava ritornando a casa, dove lo attendevano per la cena.

La tragedia sulla strada provinciale

Invece la sua motocicletta si è scontrata con un’auto Alfa Romeo Mito: Alex è stato sbalzato sull’asfalto facendo un volo di una decina di metri, e picchiando violentemente sull’asfalto. Gli operatori sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare nulla per lui: ormai il suo cuore aveva cessato di battare a causa del trauma e non c’è stato verso di farlo ripartire. Pressoché illese le due persone, una giovanissima coppia, che viaggiavano sull’altra vettura.

Sul posto anche gli agenti di polizia che si sono occupati dei rilievi e dovranno stabilire dinamica ed eventualiti responsabilità.

Alex ha lasciato la mamma Letizia Stifani, ex commerciante, e il papà Ermanno, imprenditore di un’azienda specializzata in pc e servizi informatici.

