Droga, armi e lingotti d’argento: maxi sequestro nel Novarese

Un maxi sequestro di droga nel Novarese è stato effettuato nei giorni scorsi dalla guardia di finanza, nell’ambito del piano di contrasto ai traffici illeciti disposto sul territorio provinciale. I finanzieri del Comando provinciale di Novara hanno fermato una persona alla guida di un’auto con targa straniera.

Durante il controllo, i militari del nucleo di polizia economico finanziaria di Novara hanno trovato due scatole nelle quali erano nascosti 200 panetti di sostanza marrone. Il materiale, per un peso complessivo di circa 20 chili, è risultato positivo al narcotest per l’hashish.

In casa altri stupefacenti e materiale per la lavorazione

La successiva perquisizione nell’abitazione della persona controllata ha portato alla scoperta di un ulteriore quantitativo di droga. Oltre all’hashish, sono state rinvenute anche sostanze risultate positive al narcotest per cocaina e marijuana. Il totale degli stupefacenti sequestrati ha superato i 45 chili.

Nel corso dell’attività investigativa i finanzieri hanno trovato anche materiale ritenuto utile per la lavorazione dello stupefacente. Un elemento che, secondo gli inquirenti, si inserisce nel quadro di un’operazione più ampia contro i traffici illeciti e la possibile gestione di sostanze destinate allo spaccio.

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Armi, anabolizzanti e beni di valore sequestrati

Durante la perquisizione sono stati scoperti anche una pistola con caricatori e munizioni, un dispositivo taser e più di 90 confezioni di sostanze anabolizzanti. I militari hanno inoltre sequestrato 12 lingotti d’argento “999” dal peso di un chilo ciascuno, due orologi dal valore complessivo di oltre 20mila euro, denaro contante e altri oggetti di valore.

La persona fermata è stata arrestata in flagranza di reato e accompagnata alla casa circondariale di Novara, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sui beni di lusso e sul denaro sono state svolte indagini di polizia economico finanziaria: il Gip del Tribunale di Novara ha convalidato il sequestro preventivo in via d’urgenza, disponendo il sequestro preventivo.

L’operazione contro i patrimoni illeciti

L’attività rientra in un più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti attuato dalle Fiamme gialle. L’obiettivo è colpire non solo la circolazione delle sostanze stupefacenti, ma anche i patrimoni ritenuti collegati ad attività illegali, detenuti in Italia o all’estero anche sotto forma di beni rifugio.

Come previsto dalla legge, la responsabilità della persona indagata sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna. Le indagini proseguono nell’ambito del procedimento coordinato dall’autorità giudiziaria competente.

Foto prodotta con IA

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