Fara Novarese piange Pierfranco, ex presidente della Società operaia. L’uomo è morto impr

Fara Novarese piange Pierfranco, ex presidente della Società operaia

Cordoglio a Fara Novarese per l’improvvisa scomparsa di Pierfranco Lorenzetti, un uomo conosciuto e amato in paese. Aveva lavorato come impiegato, poi si era dedicato anima e corpo alla comunità.

Nel 2004 aveva preso in mano le redini della locale Società Operaia di Mutuo Soccorso (Soms), un ruolo ricoperto sino al 2024. «Anche quando aveva lasciato la presidenza – racconta l’attuale presidente della Soms, Paolo Demarchi – era sempre presente alle attività del gruppo. Era davvero una brava persona molto impegnata per Fara Novarese. Teneva davvero tanto a fare per bene le cose. Sentiamo un grande vuoto».

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Un sodalizio attento ai giovani

Lorenzetti aveva portato molte novità all’interno della Soms. In occasione della festa della donna il gruppo regalava la mimosa alle signore del paese. Appuntamento fisso il Ferragosto Insieme, con musica per chi restava a Fara Novarese durante l’estate.

Grande attenzione era rivolta ai giovani: è stata istituita la junior card dedicata ai ragazzi, gli studenti più meritevoli venivano premiati con la borsa di studio, molte le attività proposte in occasione delle feste. Soms ma non solo: infatti Lorenzetti era impegnato anche all’interno dell’Oftal e dell’Avis. Amante della cultura adorava l’arte ed era pittore dilettante. Pierfranco lascia la moglie Pia e la figlia Chiara.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona per bene, sempre disponibile ad aiutare gli altri. Sicuramente la comunità non lo dimenticherà.

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