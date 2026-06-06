Festa del gusto a Prato Sesia: tavolate, musica e un paese che si ritrova

È iniziata ieri sera, venerdì 5 giugno, a Prato Sesia la Festa del gusto. Nel parco della casa parrocchiale, sulle tavolate allestite per l’occasione, la Pro loco ha dato il via al primo appuntamento enogastronomico accompagnato da spettacoli e musica.

La serata inaugurale è stata dedicata alla porchetta al forno con patatine. Dopo cena spazio all’esibizione della scuola Happy dance Vera danze, seguita dalla musica da discoteca con Fazza dj, direttamente da Remember Le Cave, per una partenza all’insegna dell’allegria.

Il programma di questo fine settimana

La festa prosegue questa sera, sabato 6 giugno, con una nuova cena nel parco della casa parrocchiale. Il menù prevede spätzle e salsiccia arrotolata alla griglia. Dalle 18 alle 19.30 i più piccoli potranno divertirsi con la baby dance.

Alle 21 prenderà il via la serata fluo con la Beerbanti Band. Domenica, invece, la Pro loco e la birreria La Rèsga proporranno stinco alla birra. A rendere più suggestiva l’atmosfera sarà la musica di Marianna Valloggia, accompagnata da pianoforte, batteria e giovani violini.

La festa riparte con Hippie style e Notte rosa

Dopo la pausa infrasettimanale, gli appuntamenti riprenderanno venerdì 12 giugno con la serata Hippie style. Il dress code a tema è suggerito ma non obbligatorio. A tavola arriveranno paella alla valenciana e sangria, mentre sul palco ci saranno i Kozmic Blues, tribute band di Janis Joplin.

Sabato 13 giugno sarà la volta del Gran fritto misto alla piemontese, mentre la Notte rosa sarà dedicata alla musica latina. Anche in questo caso il dress code in tema è consigliato, ma non obbligatorio: un invito a vivere la festa con leggerezza, colore e voglia di stare insieme.

Domenica patronale e paese in festa

Domenica 14 giugno, dopo la messa solenne della patronale delle 10, si svolgerà il pranzo di San Bernardo. Durante la giornata è previsto anche il raduno del Club Ciao di Novara, che porterà un tocco di passione e nostalgia tra le vie del paese.

In serata la festa continuerà con la cena a base di ravioli del plin e la musica del duo acustico Waterdrops, voce e chitarra. Sarà la chiusura di un programma pensato per unire tradizione, sapori del territorio, momenti di intrattenimento e partecipazione della comunità.

Tra gli appuntamenti principali:

sabato 6 giugno cena con spätzle e salsiccia arrotolata alla griglia;

domenica 7 giugno stinco alla birra con la birreria La Rèsga;

venerdì 12 giugno serata Hippie style con paella alla valenciana e sangria;

sabato 13 giugno gran fritto misto alla piemontese e Notte rosa;

domenica 14 giugno pranzo di San Bernardo, raduno del Club Ciao di Novara e cena con ravioli del plin.

Con D’anpràa il paese diventa una palestra a cielo aperto

Nello stesso fine settimana, sabato 13 e domenica 14 giugno, Prato Sesia ospiterà anche D’anpràa, la festa itinerante organizzata dall’amministrazione comunale. Nel paese si potranno trovare street food, degustazioni, giochi, esibizioni e proposte per tutte le età.

Soprattutto nella giornata di domenica, le attività sportive e i giovani del paese saranno protagonisti. Calcio, ginnastica, tiro con l’arco, ciclismo e altre discipline trasformeranno Prato Sesia in una palestra a cielo aperto, nel segno della tradizione e della festa del paese.

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