Fiamme nel boschi di Maggiora: in azione 14 squadre tra Aib e vigili del fuoco. Il rogo è divampato in località Cappelle: alla fine i danni sono modesti.

Ben 14 squadre tra vigili del fuoco e volontari Aib in azione per contenere un incendio che è scoppiato nel pomeriggio di ieri, domenica 14 aprile, sulle alture di Maggiora.

Le fiamme si sono sviluppate nella zona di località Cappelle. Non c’è dubbio che si tratti di fiamme innescate dalla mano dell’uomo, probabilmente per distrazione più che per volontà di fare danno.

L’intervento degli operatori

In ogni caso, l’intervento per circoscrivere e domare le fiamme è stato di notevole intensità. Sul posto hanno lavorato due squadre dei vigili del fuoco con 12 operatori e quattro automezzi di Borgomanero, oltre 12 squadre Aib (Briga Novarese, Prato Sesia, Gargallo, Gozzano, Soriso, Nebbiuno, Arona, Invorio, Bellinzago, Oleggio, Varallo Pombia, Suno) con 57 volontari e 22 automezzi coordinati dall’ispettore provinciale Gianluca Ferrari e dai comandandanti di aree di base Luca Vicario, Marco Ragni e Luca Montagnini.

Sono state necessarie otto ore di lavoro per circoscrivere le fiamme e spegnerle, e poi bonificare la zona di bosco colpita. L’intervento è stato considerato concluso alle 3 di oggi, lunedì 15 aprile.

Grazie a questo impegno, i danni alla vegatazione sono modesti: due ettari circa di bosco andato in fumo.

