Rubate tre Alfa Romeo Giulietta: i furti tra Ghemme e Fara

Nei giorni scorsi la bassa Valsesia è stata teatro di una serie di furti d’auto che hanno destato preoccupazione tra i residenti. I malviventi hanno preso di mira un unico modello: l’Alfa Romeo Giulietta, in particolare nelle versioni sportive.

A Ghemme, due furti ravvicinati hanno colpito i proprietari di due Alfa Giulietta: una sottratta in Vicolo Superiore e l’altra in piazza Borsellino. Poco distante, a Fara Novarese, un altro colpo ha visto sparire una terza Giulietta, ritrovata poi nel comune di Romagnano.

Le indagini delle forze dell’ordine

Grazie al rapido intervento dei carabinieri, supportati anche dalle segnalazioni circolate sui social network, tutte le automobili sono state ritrovate e restituite ai legittimi proprietari. L’episodio ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, fondamentale per contrastare fenomeni di microcriminalità che colpiscono le comunità locali.

Le indagini proseguono per individuare i responsabili e capire se dietro i furti ci sia un’unica regia o una banda specializzata.

Il dato in Piemonte

Nel 2023, il Piemonte ha visto un incremento del 9,1 per cento nei furti d’auto rispetto all’anno precedente, posizionandosi tra le regioni del Nord Italia con una crescita significativa di questo tipo di reato . Nonostante rappresenti solo il 4 per cento del totale nazionale dei furti, la regione mostra una tendenza preoccupante che merita attenzione.

Il tasso di recupero delle auto rubate in Piemonte si attesta al 45 per cento, leggermente al di sotto della media nazionale. Questo dato indica che oltre la metà dei veicoli sottratti non viene restituita ai legittimi proprietari, sottolineando l’importanza di misure preventive efficaci .

Foto d’archivio

