Taglio del nastro per la nuova Casa della comunità di Ghemme. La cerimonia di inaugurazione si terrà nel pomeriggio di oggi, martedì 17 novembre, alle 16 nella palazzina dell’Asl di via Castello 7. L’appuntamento rappresenta il coronamento di un intervento che ha permesso di rendere il polo sanitario più moderno ed efficiente, rafforzando l’offerta dei servizi sanitari e socio-assistenziali a disposizione della popolazione.

I lavori di riqualificazione, condotti dall’Asl di Novara con i fondi del Pnrr, si erano già conclusi durante l’estate, quando la struttura era entrata in funzione con tutti i servizi. L’obiettivo dell’intervento è quello di creare un punto di riferimento per la sanità territoriale, consolidando una rete socio-sanitaria capace di rispondere alle esigenze di salute dei cittadini di Ghemme e del territorio.

Dai prelievi agli specialisti: tutti i servizi della struttura

Nella Casa della comunità trovano spazio i medici di famiglia, che hanno proseguito la propria attività nella sede anche durante i lavori di ristrutturazione della palazzina. A disposizione degli utenti ci sono inoltre il punto prelievi e gli ambulatori specialistici, il servizio di assistenza domiciliare integrata (Adi) e quello di infermieristica di famiglia e comunità (Ifoc).

Completano l’offerta il punto unico di accesso (Pua), la neuropsichiatria infantile e il servizio di psichiatria. La presenza di professionalità differenti all’interno della stessa struttura permette di offrire risposte integrate alle necessità degli utenti. Particolare importanza riveste il servizio di accoglienza e orientamento dei cittadini, che consente di indirizzare le persone verso i percorsi assistenziali più adatti alle loro esigenze.

Un punto di riferimento per le esigenze della popolazione

«Nella Casa della comunità di Ghemme – spiegano dall’Asl di Novara – i cittadini trovano una risposta concreta ai propri bisogni da parte del servizio infermieristico, piuttosto che del medico di base, oppure ancora dell’équipe formata da infermieri di famiglia-comunità e assistenti sociali. C’è un’accoglienza attiva, che orienta e indirizza le domande tramite il punto unico di accesso».

Soddisfazione viene espressa anche da Maria Luisa De Marchi, direttore del distretto area nord: «La Casa della comunità di Ghemme rappresenta un motivo di grande soddisfazione professionale e istituzionale, per me e per le persone che lavorano al suo interno, perché significa trasformare una visione in un servizio concreto a beneficio dei cittadini».

La collaborazione tra Asl e amministrazione comunale

De Marchi ha voluto sottolineare anche l’importanza della collaborazione con le istituzioni locali, che ha accompagnato l’intero percorso di riqualificazione della struttura. «Un ringraziamento va al sindaco Mirko Barbavara e all’amministrazione comunale di Ghemme per il prezioso supporto e la piena collaborazione assicurati durante tutto il periodo dei lavori».

Il contributo del Comune ha permesso di assicurare la prosecuzione delle attività sanitarie durante gli interventi nella palazzina di via Castello. Un aspetto importante per limitare i disagi alla popolazione e garantire la continuità dei servizi sul territorio, accompagnando il passaggio verso il nuovo modello organizzativo rappresentato dalla Casa della comunità.

Penna: «Un modello strategico di sanità territoriale»

A evidenziare il valore del progetto è anche Angelo Penna, direttore generale dell’Asl di Novara: «Le Case della comunità rappresentano un modello strategico di sanità territoriale, in grado di offrire una risposta concreta, moderna e sempre più vicina ai bisogni di salute dei cittadini». L’inaugurazione di Ghemme si inserisce dunque in un più ampio percorso di rafforzamento dell’assistenza sul territorio.

«Un sentito ringraziamento va al sindaco e all’amministrazione cittadina per la disponibilità e l’ospitalità assicurate nei propri locali durante il periodo dei lavori che hanno contribuito a garantire la continuità dei servizi alla comunità – aggiunge il direttore generale –. Ringrazio anche la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione dimostrate».

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