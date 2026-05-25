Ghemme, ladri rubano le chiavi dall’auto e poi entrano in casa

Ladri in azione nei giorni scorsi a Ghemme, dove uno o più malviventi si sono introdotti in un’abitazione dopo aver trovato le chiavi all’interno di un’auto parcheggiata in paese. Secondo la ricostruzione, prima avrebbero forzato la serratura della vettura, poi sarebbero risaliti all’indirizzo leggendo la via riportata sul libretto.

A quel punto, per i ladri sarebbe stato semplice raggiungere la casa. Una volta verificato che l’abitazione fosse vuota, sono entrati dalla porta principale usando le chiavi appena trovate. All’interno hanno iniziato a frugare tra cassetti e mobili, probabilmente alla ricerca di denaro, gioielli o altri oggetti di valore.

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La fuga su una Golf bianca

Il colpo, però, non sarebbe andato avanti a lungo. I malviventi sarebbero stati disturbati e avrebbero deciso di scappare prima di completare la razzia. Non è ancora chiaro se siano riusciti a portare via preziosi o altri beni prima della fuga. Gli accertamenti sono ancora in corso.

Alcuni residenti avrebbero notato i ladri mentre si allontanavano dalla casa a bordo di un’auto bianca con targa straniera. Si tratterebbe, in particolare, di una Golf. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri, che hanno avviato le verifiche per ricostruire quanto accaduto e raccogliere eventuali elementi utili.

Foto d’archivio

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