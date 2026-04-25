Ghemme, al via oggi la Mostra del vino: quest’anno prenotazione consigliata. L’area del ricetto e del castello sarà dedicata alle degustazioni, mentre piazza Castello diventerà il teatro del divertimento.

Ghemme, al via oggi la Mostra del vino: prenotazione consigliata

Parte oggi, sabato 25 aprile, la 56ma edizione della Mostra del vino di Ghemme, appuntamento storico dedicato al Docg delle colline locali che animerà il centro del paese fino a domenica 3 maggio. Tra le novità di quest’anno spicca la possibilità – fortemente consigliata – di prenotare l’ingresso, pur senza obbligo.

Gli organizzatori della Pro loco di Ghemme chiariscono che sarà comunque possibile accedere anche senza prenotazione, ma avvertono: in caso di raggiungimento della capienza massima, la biglietteria potrebbe chiudere in anticipo. Invito alla prudenza anche sull’acquisto dei biglietti, che devono passare esclusivamente dal circuito Ciaotickets per evitare il rischio di contraffazioni. Tutto ciò per evitare picchi di affollamento che potrebbero creare disagio agli stessi visitatori.

Alle 10 apertura ufficiale

La manifestazione entra nel vivo già da questa mattina, con l’apertura ufficiale alle 10 alla presenza delle autorità. Per dieci giorni il centro storico si trasformerà in un grande percorso tra gusto e tradizione: l’area del ricetto e del castello sarà il cuore delle degustazioni, con tavolate e spazi dedicati agli appassionati, mentre piazza Castello ospiterà il luna park, pronto ad accogliere il pubblico già da questa sera.

Accanto ai vini, grande spazio anche all’enogastronomia locale: tra gli stand si potranno trovare specialità come lingua col bagnetto, gorgonzola e salame della duja, a completare l’offerta dei produttori. L’ingresso sarà gratuito tutti i giorni dalle 11 alle 13 per l’asporto, oltre che per minorenni, over 70 e tesserati Pro loco.

Poi si riparte martedì 28

Dopo il weekend inaugurale, la rassegna si fermerà lunedì 27 aprile per poi riprendere martedì 28 con la “serata delle famiglie”, pensata per restituire un clima più tranquillo e accessibile anche ai più piccoli. Da mercoledì 29 si tornerà al programma completo, con apertura dalle 11 alle 23 (fino alle 20 nell’ultima giornata).

Evento simbolo per il territorio, la Mostra del vino coinvolge tutte le realtà associative del paese e, come da tradizione, si intreccia nei giorni finali con la festa patronale dedicata alla Beata Panacea, richiamando visitatori da tutto il Piemonte e oltre.

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