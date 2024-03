Ghemme ricorda Gianna, ex postina e volontaria in paese. La donna aveva 96 anni, si era impegnata anche nella Croce rossa e nell’Oftal.

La comunità di Ghemme in lutto per Gianna Blesio Serra, 95 anni e postina in paese per un quarto di secolo. Era in servizio nella zona più vasta e difficile da raggiungere, quella delle cascine verso la Sesia.

Gianna era una delle persone più note del paese: non solo tutte le mattine, fino al momento di andare in pensione, ha consegnato la posta nelle case ghemmesi, ma aveva continuato ad essere presente nel tessuto sociale di Ghemme anche dopo aver raggiunto la pensione. Si era infatti impegnata in numerose attività di volontariato.

Volontaria in tanti sodalizi

Giunta la pensione, è stata per 17 anni volontaria della Croce rossa di Gattinara e, poco prima di compiere gli 80 anni, ha lasciato l’incarico e si è dedicata all’Oftal di Ghemme e al volontariato all’Istituto della Provvidenza.

Nel gruppo dell’Oftal faceva parte degli accompagnatori nei viaggi che l’associazione compie a Lourdes, ma era stata volontaria anche in ospedale. Con la Caritas poi era inserita in un gruppo molto affiatato, che per oltre 15 anni era stato solito riunirsi il lunedì mattina nella sede dell’associazione per accogliere coloro che portavano abiti, suppellettili e accessori usati da destinare alle famiglie più bisognose.

Una volontaria preziosa

«Il suo trascorso da portalettere era un bagaglio importante, che le permetteva di capire in poche parole dove abitavano le persone e che tipo di vita conducevano – commenta il responsabile della Caritas ghemmese, Mauro Milanesi -. Il Covid ha purtroppo fermato il suo operato: dopo la pandemia era tornata a farci visita qualche volta, ma ci aveva confessato di non sentirsi più in grado di essere utile alla nostra causa, ma per la sua età aveva fatto già molto anzi, moltissimo».

Il riconoscimento di Ghemme

«Per il suo impegno Gianna nel 2018 era stata destinataria anche di un riconoscimento consegnatole dal Comune», ricorda l’assessore alla cultura Piero Rossi. Negli ultimi tempi la donna si era ritirata alla casa di riposo di Romagnano, dove si è spenta nei giorni scorsi. Nata a Cesano Maderno, si era sposata a Ghemme con Claudio Serra, pilota d’aerei. Il funerale si è celebrato martedì pomeriggio, nella chiesa parrocchiale di Ghemme.