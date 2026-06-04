Giacomo Ponti nominato Cavaliere del lavoro

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Giacomo Ponti Cavaliere. L’imprenditore ghemmese, presidente di Ponti Spa Società Benefit e rappresentante della nona generazione della storica famiglia fondatrice, ha accolto la notizia con emozione, dedicando il riconoscimento alla propria famiglia e a tutti i collaboratori dell’azienda.

«Ricevo questa nomina con emozione profonda e con grande senso di responsabilità», ha dichiarato Giacomo Ponti, sottolineando il valore culturale e sociale dell’impresa italiana in un momento storico segnato da nuove sfide economiche e produttive.

Una storia imprenditoriale lunga oltre due secoli

Nato a Novara nel 1972, Giacomo Ponti guida una delle realtà più storiche e conosciute del panorama agroalimentare italiano. Fondata nel 1787, Ponti S.p.A. Società Benefit è oggi un punto di riferimento internazionale nella produzione di aceti e conserve vegetali, con una presenza consolidata sui mercati esteri.

Entrato ufficialmente in azienda nel 2000, Ponti ha accompagnato il gruppo in un importante percorso di crescita, modernizzazione e internazionalizzazione. Negli anni ha contribuito allo sviluppo degli stabilimenti produttivi e all’espansione commerciale, mantenendo però forte il legame con le filiere agricole italiane e con la qualità delle materie prime.

Innovazione, sostenibilità e valorizzazione del territorio

Nel suo messaggio dopo la nomina, Giacomo Ponti ha evidenziato come questa onorificenza rappresenti un riconoscimento non soltanto personale, ma anche collettivo. Un premio che valorizza una storia costruita attraverso lavoro, innovazione e attenzione verso le comunità locali.

L’azienda ha infatti investito negli ultimi anni su sostenibilità ambientale, innovazione industriale e valorizzazione dell’agroalimentare italiano nel mondo. Un approccio che ha permesso al marchio di rafforzare la propria identità mantenendo salde le radici territoriali e la tradizione familiare.

L’impegno nel sistema associativo nazionale

Accanto all’attività imprenditoriale, Giacomo Ponti ricopre incarichi di primo piano anche nel sistema associativo italiano. Dal 2025 è presidente di Federvini, la federazione che rappresenta le imprese produttrici ed esportatrici di vini, spiriti e aceti.

Dal 2021 guida inoltre Italia del Gusto, il consorzio che riunisce alcune delle principali aziende italiane del food & beverage con l’obiettivo di promuovere all’estero le eccellenze agroalimentari del Paese. Un ruolo che conferma il peso crescente dell’imprenditore novarese nel panorama economico nazionale e internazionale.

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