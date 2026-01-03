Giornali locali in lutto per Marco Fornara: aveva solo 57 anni. Residente a Borgomanero, aveva collaborato con numerose testate, compresa Notizi Oggi.

Giornali locali in lutto per Marco Fornara: aveva solo 57 anni

Il giornalismo novarese e valsesiano piange Marco Fornara, scomparso improvvisamente all’età di 57 anni, compiuti lo scorso 20 novembre. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno e che ha profondamente colpito colleghi, amici e tutti coloro che negli anni hanno avuto modo di apprezzarne il lavoro e le qualità umane.

Professionista serio e scrupoloso, Fornara era una firma storica del territorio. Collaborava da tempo soprattutto con La Prealpina, quotidiano di Varese, contribuendo in modo significativo allo sviluppo della testata negli anni in cui era attiva anche una redazione tra Novara e il Verbano Cusio Ossola, esperienza conclusasi circa vent’anni fa. Ma nel corso della sua carriera aveva scritto per numerose altre realtà editoriali, tra cui la nostra Notizia Oggi. Aveva poi firmato articoli per L’Informatore, il Quotidiano Nuovo, la Tribuna Sportiva e i giornali diocesani, continuando a lavorare fino a pochi giorni fa.

Dallo sport alla “nera”, un giornalista a tutto campo

Il suo ambito principale era lo sport, seguito con competenza e passione: dal basket, con un’attenzione particolare alle vicende della storica Cimberio, alla pallavolo dell’Asystel, senza dimenticare le altre squadre del Novarese e del Vco. Accanto allo sport, però, Marco Fornara si occupava anche di cronaca nera e politica, raccontando con equilibrio e precisione la vita del territorio. Un giornalista versatile, veloce, preciso.

Marco Fornara era anche nipote di don Bartolo Fornara, figura di riferimento dell’editoria locale, a lungo amministratore e poi direttore delle testate diocesane. Proprio nel 2025 ricorre il ventesimo anniversario della scomparsa di don Bartolo. Nel suo percorso professionale Marco aveva collaborato anche con emittenti televisive locali come TeleAltitalia e Vco Azzurra Tv.

Il dramma a Capodanno

Viveva a Borgomanero insieme al padre Carlo. Da qualche giorno accusava problemi respiratori, via via sempre più insistenti: giovedì si era deciso a rivolgersi ai medici dell’ospedale Santissima Trinità. Ma nulla lasciava presagire un epilogo così rapido e drammatico, arrivato poche ore dopo e che ha lasciato sgomenti i tanti che lo conoscevano.

Oltre al padre, Marco lascia anche la sorella Cristina, alcuni cugini e alrtri parenti. Il funerale sarà celebrato nella mattinata di lunedì 5 gennaio alle 11, nella Collegiata di Borgomanero. Un ultimo saluto a un giornalista che ha raccontato il territorio con dedizione, competenza e profondo rispetto.

Il nostro saluto

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore da tutto il Novarese e dal Vco, con le redazioni con cui ha lavorato si stringono con affetto alla famiglia.

A queste ci uniamo anche noi di Notizia Oggi: aveva collaborato con la nostra testata per parecchi anni, seguendo lo sport e le cronache della zona di Borgomanero. Lo ricordiamo tutti per la sua facilità di scrittura, per la sua capacità di comporre lunghi articoli partendo da informazioni risicatissime, per la simpatia e le battute intelligenti. Una persona disponibile ed educata, una macchina da guerra davanti alla tastiera. Caro Marco, ti ricorderemo sempre con grande affetto. Un abbraccio da tutti noi.

