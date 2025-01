Gira troppa droga a Carpignano, il sindaco scrive al prefetto. L’area della stazione è tra i market dello spaccio più frequentati nella zona.

Gira troppa droga a Carpignano, il sindaco scrive al prefetto

Appena cinque mesi fa a Carpignano la Polizia di Stato aveva smantellato un market della droga nei boschi. Ma la situazione sembra non migliorare. Addirittura un anno fa c’erano stati interventi nei pressi della stazione proprio per problemi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. La tratta del treno Novara-Biella all’altezza di Carpignano è stata più volte monitorata dalle forze dell’ordine. Ma il problema droga rimane.

Ora anche l’amministrazione comunale è intervenuta. «Ci siamo rivolti con una lettera al prefetto perché è una situazione che non riusciamo più a sostenere». Si sfoga così il primo cittadino di Carpignano Sesia Christian Massara. Eletto nel giugno 2024, come “successore dell’ex sindaco Giuseppe Maio, ora suo vice, continua a fronteggiare il problemi legati alla droga in paese e a comportamenti poco rispettosi soprattutto da parte di giovani e giovanissimi.

I problemi nell’area della stazione

Porte e finestre murate per sconfiggere il degrado e azzerare i continui atti vandalici: gli addetti alla manutenzione di Rf hanno sigillato con mattoni e cemento tutte le aperture della stazione di Carpignano Sesia.

«Lo spaccio di droga è in aumento e nonostante i numerosi controlli nulla cambia – spiega il sindaco – anche i furti sono in aumento, ne avvengono quasi tutti i giorni, banalmente fuori dal supermercato ci sono appostamenti di ragazzi per rubare la borsa della spesa dai carrelli. La situazione sta diventando insostenibile».

