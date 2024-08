“Gym&Cheer” premiati ad Alba per il lavoro con la disabilità. Presto possibile la formazione di una vera e propria squadra nazionale di cheerability.

Da Prato Sesia sino ad Alba con il cheerability: nuovo riconoscimento per il gruppo valsesiano Gym & Cheer ma soprattutto un nuovo passo verso la creazione di una squadra che promuoverà il cheerleading per i ragazzi con disabilità. Nei giorni scorsi anche la società che si allena in bassa Valsesia (la sede è a Prato Sesia) ha infatti ricevuto un importante riconoscimento ad Alba.

La cerimonia

«Ho accompagnato Luca Beltrami a questa bella cerimonia che si è tenuta nel palazzo comunale della cittadina piemontese – spiega Donato Zanolo, dirigente della società -. Proprio lui si è unito all’associazione “Le nuvole” per affrontare i campionati italiani che si sono svolti a Igea Marina lo scorso giugno».

«E’ stata un’esperienza grandiosa, frutto di una bella collaborazione tra due società che pur essendo lontane geograficamente, sono unite dalla voglia di diffondere la particolare disciplina anche tra coloro che hanno disabilità».

Gli iscritti

Gym & Cheer infatti da qualche tempo accoglie e avvicina i ragazzi con disabilità al cheerleading. «A seguirli passo dopo passo è Silvia Zanolo – prosegue il referente dell’associazione – e i risultati sono straordinari».

«Abbiamo alcuni giovani della Cascina Spazzacamini che ci vengono a trovare, e altri ragazzi che si sono avvicinati autonomamente a noi, per un totale di una ventina di iscritti. E’ stata avviata inoltre questa collaborazione con “Le Nuvole” da cui peraltro sta muovendo i primi passi un grande progetto».

Qualcosa di speciale

In effetti proprio nel cuore della bassa Valsesia sta per nascere qualcosa di speciale. «Dallo scambio di esperienze con la società di Alba si sta concretizzando la formazione di una vera e propria squadra nazionale di cheerability» annuncia Zanolo.

«Le procedure sono già state avviate, stiamo peraltro già interessandoci per la creazione di divise ad hoc, anzi, ci sono già degli sponsor che si sono detti interessati a sostenerci».

Un grande cantiere sportivo

L’altro giorno dunque si è posata una “prima pietra” di un grande cantiere sportivo. «Ad Alba eravamo molto emozionati in quanto Luca insieme ai suoi colleghi ha ricevuto un riconoscimento importante ma non solo» evidenzia ancora il referente di Gym&Cheer.

«Il sindaco Alberto Gatto con l’assessore allo sport Davide Tibaldi e il consigliere regionale Daniele Sobrero hanno assegnato anche un attestato alle nostre società ringraziandoci per l’impegno che portiamo avanti. Questo è uno dei mattoni su cui poggia un importante progetto che speriamo possa portare lontano i nostri ragazzi».

Obiettivi e aspirazioni

Non sono grandi solo i sogni ma anche l’impegno e la determinazione che nutrono i ragazzi del cheerability. «Guardiamo con speranza al Campionato mondiale che si terrà in Giappone» conclude Zanolo.

«L’obiettivo è dare sempre maggiori opportunità ai ragazzi con disabilità di provare ad esprimersi in ambito sportivo e di sviluppare la loro socialità in un contesto davvero poliedrico».

