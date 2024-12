Impatto tra auto sulla strada per la Valsesia: ci sono due feriti. L’incidente è avvenuto a Briona nelle vicinanze di un cantiere lungo la 299.

Impatto tra auto sulla strada per la Valsesia: ci sono due feriti

Due persone ferite in un incidente stradale avvenuto l’altro giorno sulla strada 299 della Valsesia all’altezza del territorio di Briona. Si è trattato di un impatto tra due auto avvenuto in prossimità di un cantiere aperto sulla provinciale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimettere in sicurezza la zona, oltre alle forze dell’ordine (la polizia stradale di Novara) per i rilievi di prassi e per gestire il traffico: in entrambe le direzioni si sono create lunghe colonne di auto. Sono arrivati anche gli operatori delo 118 per soccorrere i due conducenti che sono rimasti feriti, anche se in modo non grave.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook