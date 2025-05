Grave incidente sulla A26 a Borgomanero: motociclista in codice rosso. Un centauro 55enne è stato trasportato in elisoccorso al Cto di Torino.

Grave incidente sulla A26 a Borgomanero: motociclista in codice rosso

Ancora un drammatico incidente stradale nel Novarese. Dopo lo schianto avvenuto in tarda mattinata di ieri a Vinzaglio, con una persona morta, un altro grave episodio ha coinvolto una moto nel pomeriggio di ieri, sabato 17 maggio. E’ accaduto lungo l’autostrada A26, nel territorio di Borgomanero, nei pressi dello svincolo per Milano, in direzione Gravellona Toce.

Un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora da accertare poco dopo Borgomanero. Nell’impatto, il motociclista (si trattava di un uomo di 55 anni) ha riportato gravi ferite.

L’intervento dei soccorritori

Rapido l’intervento dei soccorsi: sul posto è giunto l’elicottero del 118, che ha trasportato l’uomo in codice rosso al Cto di Torino, centro specializzato per i traumi gravi. Le sue condizioni sarebbero critiche, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli ufficiali.

Le forze dell’ordine sono intervenute per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Disagi e rallentamenti si sono registrati alla viabilità in quel tratto dell’A26. Questo episodio si aggiunge a una giornata già segnata da gravi incidenti sulle strade del Novarese, alimentando le preoccupazioni sulla sicurezza stradale, in particolare per i motociclisti.

