Incidente tra due auto, una si ribalta e uccide un passante

Tragedia nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 gennaio, nel centro di Vespolate, in provincia di Novara. Due autovetture si sono scontrate all’altezza di corso Mazzini e l’impatto ha avuto conseguenze drammatiche.

Come riporta il Corriere di Novara, a seguito della collisione, una delle auto coinvolte si è ribaltata finendo per investire un pedone che si trovava nelle vicinanze. L’uomo è rimasto schiacciato dal veicolo e le sue condizioni sono apparse da subito gravissime.

La disperata corsa all’ospedale

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l’ambulanza, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Purtroppo per il pedone, un uomo di 59 anni, non c’è stato nulla da fare: è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate. I conducenti delle due auto coinvolte nello scontro sono stati assistiti dal personale sanitario e trasportati in ospedale in codice verde, senza riportare ferite gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.

