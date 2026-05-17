Un laser per salvare vite: il ricordo di Simonluca diventa speranza all’ospedale di Borgomanero

Lo scorso novembre si era svolta la quinta edizione dell’evento benefico “Il gol di Simonluca”. Ora i Lions insieme all’associazione pronefropatici “Fiorenzo Alliata” hanno donato all’ospedale di Borgomanero una piattaforma laser Leonardo Mini Dual destinata alla chirurgia generale. L’iniziativa ricorda Simonluca Agazzone, morto nel 2020 insieme all’amico Matteo Ravetto in un drammatico incidente sull’A26 causato dall’attraversamento di alcuni cinghiali.

Una tecnologia innovativa per la chirurgia mini-invasiva

La nuova apparecchiatura consegnata al reparto di chirurgia generale è un dispositivo medicale palmare di ultima generazione, estremamente compatto e progettato per la chirurgia mini-invasiva. Grazie all’utilizzo delle fibre ottiche, il sistema consente interventi molto più precisi sui tessuti molli rispetto alle tecniche tradizionali, migliorando la qualità delle cure offerte ai pazienti.

Il campo di applicazione del Leonardo Mini Dual è molto ampio e comprende discipline come proctologia, urologia, ginecologia e otorinolaringoiatria. I vantaggi sono concreti: riduzione del dolore post-operatorio, interventi più sicuri e tempi di recupero sensibilmente più brevi. Una tecnologia avanzata che permetterà all’ospedale di Borgomanero di rafforzare ulteriormente gli standard assistenziali.

Il ricordo di Simonluca trasformato in solidarietà

Dietro alla donazione c’è il forte legame che amici, volontari e cittadini continuano a mantenere con la figura di Simonluca Agazzone. La manifestazione “Il gol di Simonluca”, nata per ricordare il giovane scomparso a soli 39 anni assieme all’amico Matteo Ravetto, è diventata negli anni un appuntamento capace di trasformare il dolore in aiuto concreto per il territorio e per la sanità locale.

Il dramma del 2020 che colpì tutto il territorio

L’incidente in cui persero la vita Simonluca Agazzone e Matteo Ravetto avvenne nella notte tra il 30 settembre e l’1 ottobre 2020 lungo l’autostrada A26, nel territorio di Carpignano Sesia. Secondo la ricostruzione effettuata fin da subito dalla Polstrada di Romagnano, l’auto sulla quale viaggiavano i due ha sbandato nel tentativo di evitare alcuni cinghiali comparsi improvvisamente sulla carreggiata.

L’impatto fu devastante e inutili si rivelarono i soccorsi prestati dal personale del 118 e dai vigili del fuoco del comando provinciale di Novara. La tragedia sconvolse profondamente il mondo sportivo e molte comunità del territorio, compresa la zona di Gattinara, dove Matteo Ravetto era di casa. Oggi, grazie a iniziative come “Il gol di Simonluca”, quel ricordo continua però a generare aiuto, tecnologia e speranza per tanti pazienti.

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