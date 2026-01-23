Lutto a Prato Sesia per Yvonne, barista dall’accento francese. Una donna discreta che ha saputo farsi apprezzare dalla comunità.

Lutto a Prato Sesia per Yvonne, barista dall’accento francese

A Prato Sesia la conoscevano tutti, ma se ne è andata in silenzio, senza disturbare come è sempre stato nel suo stile di vita. Yvonne Wuillermoz ha lasciato nello stupore i concittadini di Prato Sesia che hanno saputo solo tramite passaparola della sua scomparsa, non essendo uscite in paese le epigrafi che l’annunciavano.

La donna, che aveva compiuto 80 anni l’antivigilia di Natale, era nata in Francia ma risiedeva da moltissimi anni nel centro sesiano, ed era una presenza costante e simpatica in paese, anche per il suo delizioso accento d’oltralpe, che non aveva mai perso. Viveva sola e la si vedeva spesso camminare, ultimamente aiutandosi con un bastone da passeggio. Era solita frequentare alla mattina il bar di fronte alla sua abitazione per la colazione. Lo stesso locale che per diversi anni aveva gestito, in passato, insieme al marito, del quale era vedova da molti anni.

Il lavoro alla Filatura di Grignasco

Lasciata la conduzione del bar, era stata assunta alla Filatura di Grignasco, lavoro a cui aveva scelto di rinunciare per accudire la madre malata, la quale era mancata poco tempo dopo. Yvonne negli ultimi tempi aveva diradato le sue uscite quotidiane per alcuni acciacchi, soprattutto alle gambe.

Nei primi giorni di dicembre era stata colpita da un malanno respiratorio ed era stato necessario un ricovero all’ospedale, in seguito al quale le era stato suggerito un periodo di recupero in una struttura di ricovero. Tuttavia Yvonne non aveva gradito molto il suo soggiorno in Rsa e desiderava tornare a casa. Una notte è stata colpita da un malore ed è stata nuovamente ricoverata, ma purtroppo da quest’ultimo episodio non si è più ripresa.

Dopo il funerale, Yvonne è stata sepolta al camposanto pratese.

