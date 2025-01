Maggiora e la Croce rossa piangono il volontario Giancarlo Bastaroli. L’uomo se n’è andato all’età di 71 anni lasciando la famiglia e tanti amici. Era volontario attivo nel comitato di Borgomanero.

Maggiora e la Croce rossa piangono il volontario Giancarlo Bastaroli

Un volontario dal cuore grande. Giancarlo Bastaroli di Maggiora si è spento all’età di 71 anni lasciando la sua famiglia e tanti amici conosciuti durante i suoi anni nel mondo del volontariato.

L’uomo era attivo nella Croce rossa di Borgomanero. E il comitato lo ricorda così: «Con grande dolore e profonda tristezza, la Croce rossa di Borgomanero piange la perdita di un volontario che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri, con cuore e dedizione. In questo momento di immenso dolore, siamo vicini ai suoi familiari e a tutti coloro che lo hanno conosciuto. La sua assenza lascia un vuoto difficile da colmare, ma il suo esempio di altruismo e amore per il prossimo resterà vivo nei nostri cuori e nelle nostre azioni quotidiane. Grazie per tutto ciò che hai dato, caro Giancarlo. Non ti dimenticheremo mai».

Una persona impegnata per la comunità

Giancarlo Bastaroli aveva 71 anni, da sempre era volontario alla Cri di Borgomanero con un ruolo anche di coordinamento e gestione. Era sposato con Maria Radaelli insegnante ormai in pensione alle scuole elementari di Maggiora, ed era papà di Elisa e Mattia. Era molto attivo anche nella sua comunità, infatti si è sempre occupato anche dell’ufficio parrocchiale essendo stato per anni impiegato con un ruolo Dirigenziale in un famoso istituto bancario

«Io lo ricordo come sempre disponibile anche con me personalmente a soprattutto con mio suocero e con tutti in generale», lo ricorda l’amico Matteo Graziana.

Numerosi ricordi sui social

Tanti i ricordi anche sui social: «Hai donato tanto al prossimo, a tutti noi. Felice di averti conosciuto. Un abbraccio alla tua famiglia, sincere condoglianze», scrive Cinzia. E ancora Christian scrive: «Ciao Giancarlo è stato un vero onore conoscerti nell’ambito della croce rossa come volontario nel tuo comitato sei stato una persona splendida». E ancora Simona: «Un caro saluto a Giancarlo e sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutto il comitato. Sono vicina con affetto».

