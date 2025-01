La Valsesia dice addio a Laura Rolando: insegnava inglese al “D’Adda”. Abitava a Borgosesia in frazione Aranco, dove è stato celebrato il funerale.

La Valsesia dice addio a Laura Rolando: insegnava inglese al “D’Adda”

I parenti, gli ex studenti del liceo classico di Varallo e gli amici di Borgosesia e dintorni piangono per la scomparsa della professoressa Laura Rolando. La donna, di 70 anni, è deceduta l’altro giorno lasciando un grande vuoto in tutti coloro che l’avevano conosciuta. Da qualche tempo stava combattendo contro una grave malattia che purtroppo l’ha strappata dalle braccia di tutti coloro che le volevano bene.

Originaria di Borgosesia dove risiedeva, aveva lavorato per parecchi anni come insegnante di lingua inglese al liceo classico D’Adda di Varallo. Persona precisa e preparata, aveva fornito innumerevoli strumenti agli alunni per acquisire competenze linguistiche utili per il loro futuro. E nel corso della vita sono stati davvero parecchi i ragazzi che l’hanno avuto come insegnante. Laura Rolando ha sempre lasciato il segno in coloro che sedevano tra i banchi di scuola ma anche tra i colleghi con cui collaborò.

LEGGI ANCHE: Vercelli piange ex insegnante di scuola media morta a 64 anni

Appassionata di viaggi

Oltre al lavoro a cui era particolarmente legata, era una grande appassionata di viaggi. Ebbe la possibilità di visitare tante località in tutto il mondo. Località anche lontane, tra cui la Namibia. E spesso proprio ai suoi allievi era solita narrare alcuni ricordi collezionati nel corso dei suoi tour suscitando curiosità tra i banchi di scuola. Rolando inoltre era stata una delle docenti che aveva sensibilizzato i ragazzi all’importanza del patrimonio culturale e artistico locale, accompagnando spesso i giovani alle giornate del Fai promosse in collaborazione anche con la scuola superiore valsesiana.

Insomma, una figura che non diede solo consigli e suggerimenti per acquisire maggiori competenze sul piano conoscitivo, ma anche a livello umano. L’altro giorno purtroppo si è spenta dopo aver combattuto con una serie di problematiche di salute.

Il funerale a Borgosesia

Il funerale è stato celebrato sabato mattina nella chiesa parrocchiale di Aranco. A conclusione della cerimonia funebre la salma è stata condotta alla cremazione. La donna ha lasciato il marito Enzo Casagrande, i figli Valentina e Roberto ed il fratello Mauro.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook