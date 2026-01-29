Maggiora, scalpellate contro l’altare della chiesa di San Rocco. LE FOTO

Maggiora, scalpellate contro l’altare della chiesa di San Rocco. Il vandalismo segnalato sul gruppo social del paese.

Maggiora, scalpellate contro l’altare della chiesa di San Rocco

«Pare che qualcuno si diverta a rovinare con lo scalpello l’altare della chiesa di San Rocco portandosi via la polvere di marmo… Il vandalo di nuovo in azione…» E’ il testo di un posto pubblicato nei giorni scorsi sul gruppo Facebook “Sei di Maggiora se“.

Un post con alcune foto che mostrano e denunciano l’episodio di vandalismo che è stato messo in atto all’interno della chiesetta di San Rocco, un edificio collocato in via Rornaci, un poco fuori dal centro del paese, lungo la strada che porta alla pista da cross “Maggiora Offroad Arena”, famosa in tutta Italia per la gare.

LEGGI ANCHE: Vandali a Sabbia: è sparito il “diavolo” della frazione Montata

Il marmo frantumato

Da come si vede nelle foto, in alcuni tratti il marmo dell’altare della chiesa è stato frantumato con un martello o uno scalpello. Un gesto gratuito e inspiegabile, che ha provocato reazioni indignate in zona.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook