Il maltempo fa danni nel Novarese: volano i tetti. VIDEO

Il maltempo fa danni nel Novarese: volano i tetti. A Orta il vento abbatte un albero secolare di Villa Crespi.

Pioggia e raffiche di vento molto violente hanno spazzato varie zone del Novarese nel pomeriggio di oggi, domenica 6 giugno. Danni anche nel centro urbano di Novara dove il nubifragio ha strappato un pezzo di copertura di un edificio (o fose si tratta dei pannelli solari) facendolo finire in strada. Qui il video pubblicato anche dal Centro meteo Piemonte.

Raffiche impetuose sono state segnalate anche nella zona di Briona e Fara, a Sozzago ma anche nella “bassa” Vercellese.

Abbattuto un albero a Villa Crespi

Tra gli episodi più rilevanti, la caduta di un albero secolare all’interno del parco di Villa Crespi a Orta, la storica dimora ottocentesca che ospita il ristorante stellato dello chef Antonino Cannavacciuolo. La pianta, sradicata dalla forza del vento, è precipitata sulla statale 229, fortunatamente senza coinvolgere persone o veicoli. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, lavorando per oltre 40 minuti per liberare la carreggiata e mettere in sicurezza l’area.

Il maltempo ha colpito anche il versante opposto del lago, tra le province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. A Pella, nei pressi del ponte sul torrente Pellino, il vento ha trascinato sulla strada rami e detriti, creando ulteriori problemi alla circolazione. La perturbazione, seppure di breve durata, ha messo a dura prova la viabilità della zona.

