Mostra del vino a Sizzano: si alza il sipario su dieci giorni di sapori, tradizioni e festa

La 54ma edizione della Mostra del vino Sizzano Doc prende il via domani, sabato 27 giugno a Sizzano, con l’organizzazione della Pro loco di Sizzano e il coinvolgimento di altri volontari. La manifestazione proseguirà fino a domenica 5 luglio e avrà il suo cuore in piazza Prone, pronta ad accogliere serate gastronomiche, musica, teatro, sport e appuntamenti dedicati alla valorizzazione del territorio.

Il primo momento ufficiale sarà l’inaugurazione, in programma sabato alle 17 alla presenza delle autorità. Subito dopo spazio a «Stuzzicando tra le vigne», la passeggiata enogastronomica tra le colline dell’Alto Piemonte che ha già registrato il tutto esaurito. Per gli iscritti il ritrovo è alle 18 in piazza Prone per la consegna del kit di partecipazione.

Il primo weekend tra gusto, libri e Shary Band

Il percorso di «Stuzzicando tra le vigne» partirà e si concluderà in piazza Prone. L’itinerario, non impegnativo, attraverserà strade bianche e ciottolate, passando tra alcune zone vitivinicole del paese e toccando luoghi come San Giuseppe, la Bergamina e il Ranch. Al rientro, la serata sarà animata dalla musica dei Dance Affair. In caso di maltempo, l’evento non si svolgerà.

Domenica 28 giugno la giornata si aprirà alle 11 con la messa e la processione di Santa Croce. Alle 18, nel ricetto medievale, è previsto l’aperitivo con l’autore: Maria Paola Peretto presenterà il romanzo «Questa volta. Ormai, davvero». Dalle 20, in piazza Prone, sarà servita la cena con piatto della serata il fritto misto di mare. Dalle 21.30 si canterà e ballerà con la Shary Band.

Il calendario completo degli appuntamenti

Il programma della Mostra del vino di Sizzano continuerà nei giorni successivi con appuntamenti pensati per pubblici diversi. Teatro dialettale, corsa podistica, musica dal vivo e piatti della tradizione accompagneranno la manifestazione fino al gran finale benefico del 5 luglio.

Ecco il programma dettagliato:

Sabato 27 giugno, ore 17, piazza Prone: inaugurazione ufficiale della Mostra del vino Sizzano Doc con autorità e volontari della Pro loco.

Sabato 27 giugno, ore 18, piazza Prone: consegna kit e partenza di «Stuzzicando tra le vigne», già tutto esaurito. Al rientro musica con i Dance Affair.

Domenica 28 giugno, ore 11: messa e processione di Santa Croce.

Domenica 28 giugno, ore 18, ricetto medievale: aperitivo con l’autore e presentazione del libro «Questa volta. Ormai, davvero» di Maria Paola Peretto.

Domenica 28 giugno, dalle 20, piazza Prone: cena con fritto misto di mare.

Domenica 28 giugno, ore 21.30, piazza Prone: concerto della Shary Band.

Martedì 30 giugno, ore 21: teatro dialettale con i Barlafuss e la commedia «Giù le mani dalla sposa».

Mercoledì 1 luglio, ore 20, piazza Prone: 13ma edizione della «Corsa tra i vigneti», tappa serale del circuito Gamba d’oro, con percorsi da 6,5 e 1,5 chilometri. A seguire pasta party gratuito per i partecipanti.

Giovedì 2 luglio, ore 20, piazza Prone: cena con pizza a portafoglio, nei gusti margherita, salsiccia e friarielli e marinara, in collaborazione con Pizzamakers.

Giovedì 2 luglio, ore 21.30, piazza Prone: musica con The Jonas Whale.

Venerdì 3 luglio, ore 21.30, piazza Prone: serata musicale con i Cinque meno un quarto.

Sabato 4 luglio, ore 20, piazza Prone: tradizionale cena della paniscia, accompagnata dalla musica dell’orchestra Danilo Ponti.

Domenica 5 luglio, ore 20, piazza Prone: cena benefica con le associazioni del paese.

Parcheggi disponibili per i visitatori

Per agevolare l’afflusso del pubblico durante la Mostra del vino, la Pro loco di Sizzano ha individuato alcune aree di sosta dedicate ai visitatori. Sarà possibile parcheggiare in via Ludovico il Moro, esclusivamente sul lato del canale Mora, nell’area di parcheggio del cimitero comunale e nell’area di parcheggio di largo Milite Ignoto.

Gli organizzatori ricordano che le aree di sosta non sono custodite né sorvegliate. Per questo motivo si invitano gli automobilisti a non lasciare all’interno dei veicoli oggetti di valore, borse o zaini in vista.

Il gran finale sarà nel segno della solidarietà

La serata conclusiva di domenica 5 luglio avrà un significato particolare. Il ricavato della cena benefica sarà infatti destinato al restauro della chiesetta della Bergamina, uno dei luoghi cari alla comunità sizzanese. La Mostra del vino conferma così la sua doppia anima: festa popolare e occasione concreta per sostenere il patrimonio del paese.

Per partecipare alle cene è necessaria la prenotazione. È possibile scrivere a prolocosizzano@hotmail.it, indicando nome, cognome e numero totale dei partecipanti, oppure inviare un messaggio WhatsApp, dopo le 18, al numero 331.3152.509. La Pro loco invita residenti e visitatori a seguire anche i canali social per eventuali aggiornamenti sul programma.

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