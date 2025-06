In moto contro un’auto, ragazzino al pronto soccorso di Borgomanero. Ferite da codice giallo per un 16enne, ricoverato però in stato di choc.

In moto contro un’auto, ragazzino al pronto soccorso di Borgomanero

Grave incidente nel primo pomeriggio di ieri, martedì 24 giugno, a San Maurizio d’Opaglio. Un ragazzo di 16 anni, animatore del Grest di Pogno, è rimasto ferito in uno scontro violento tra la sua moto e un’auto sulla strada provinciale. L’impatto è avvenuto intorno alle 14, all’altezza di via Marconi, nei pressi del cimitero.

Il giovane stava cercando di raggiungere la casa parrocchiale, ma mentre si immetteva sulla provinciale ha centrato in pieno una utilitaria guidata da una giovane di circa 25 anni. Lo schianto è stato violento. Il 16enne è finito a terra sotto gli occhi attoniti dei presenti. Subito sono stati chiamati i soccorsi.

Traumi a una spalla, ricoverato al “pronto”

Il ragazzo è stato trovato cosciente ma in stato di choc, con un trauma importante alla spalla. I sanitari del 118 lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale di Borgomanero. Le sue condizioni, pur serie, non sarebbero critiche.

Anche la giovane automobilista è stata portata al pronto soccorso: illesa fisicamente, ma sotto forte stress emotivo. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per chiarire le responsabilità.

