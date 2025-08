Muore a 44 anni poche ore dopo essersi sposato. Il dolore di Maggiora. Lutto in paese per Massimiliano Sciangula, che ha suggellato il proprio amore con la compagna.

Si sono uniti in matrimonio solo qualche ora prima che lui lasciasse per sempre questo mondo. Giorni di dolore a Maggiora per la scomparsa di Massimiliano Sciangula, ucciso a soli 44 anni da una malattia che si è rivelata incurabile.

All’inizio di questa settimana si è sposato con Ketty Ramazzotti, insegnante di 49 anni e compagna da vent’anni.

Il matrimonio, l’ultima promessa

L’uomo è stato ricoverato a lungo in ospedale dopo la scoperta della malattia, alternando le cure in struttura con le cure in casa. Ha lottato con tutte le sue forze contro il male. La coppia aveva programmato già da tempo il loro matrimonio. La malattia però progrediva.

Quando è uscito dall’ospedale, hanno mandato le partecipazioni e la coppia si è sposata in casa alla presenza di alcuni amici. Nemmeno 24 dopo, Massimiliano si è spento sereno sapendo di aver coronato il suo sogno. Il funerale è stato celebrato oggi, venerdì 1 agosto.

Commovente la foto postata da Ketty poco dopo il matrimonio: le loro mani con l’anello che sancisce la loro unione.

