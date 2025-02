Nuovo presidente per la Pro loco di Prato Sesia. Marco Desilani passa il timone a Pierangela Lovati, e resta al suo fianco come vice.

Cambio al vertice della Pro loco di Prato Sesia: dopo oltre 20 anni, con un solo mandato di “vacanza”, Marco Desilani cede il timone a Pierangela Lovati, membro del consiglio direttivo dal 2021, ma presente all’interno della Pro loco fin dalla sua fondazione.

Originaria di Milano, insegnante di scuola materna e, successivamente, responsabile dei laboratori esterni di maglieria alla Loro Piana e poi trasferitasi alla Zegna fino alla pensione, la nuova guida del sodalizio vive a Prato Sesia dal 1979. Tornata a risiedere nel paese dopo un periodo di assenza, è rientrata subito nel consiglio della Pro loco, arrivando oggi al vertice.

Un incarico inatteso

«Ho partecipato alla riunione di venerdì sera come eletta dall’assemblea, ma non mi aspettavo questo incarico – afferma Lovati -. Ma ne sono molto felice perché, avendola vista nascere, sono molto legata alla Pro loco. Marco Desilani, che rimane in carica come vicepresidente e che ringrazio, ha fatto un ottimo lavoro, perciò mi trovo avvantaggiata. Essendo stato questo avvicendamento un po’ a sorpresa, non ho preparato un programma vero e proprio».

«Sicuramente proseguiremo con il programma già concordato, a partire dalle “Giornate Fai di primavera”, durante le quali apriremo i nostri luoghi più belli, collaborando con le altre associazioni. La Pro loco è un’associazione di “apertura” e il suo compito principale è insito nel suo nome: lavorare per il bene del territorio ed essere a disposizione di tutti. Auspico inoltre un sempre maggiore coinvolgimento dei giovani, per avere nuove forze e poter lavorare sempre meglio».

Marco Desilani è vice presidente

«Dopo il Covid, la ripresa delle attività è stata positiva e in crescita – afferma Desilani, ora vice presidente -, perciò ringrazio tutti coloro che, negli ultimi tre anni, hanno collaborato. Le nostre feste principali attraggono molte persone. Tra l’altro lo spostamento della patronale nell’area esterna della casa parrocchiale si è rivelato una scelta felice, mentre la castagnata e il mercatino di Natale hanno riscontrato un sempre maggior numero di partecipanti e di visitatori. In questi tre anni abbiamo donato 2.700 euro per i restauri della parrocchia e 250 al comitato genitori della scuola primaria».

Nell’assemblea è stato confermato anche Filippo Brugo come segretario e tesoriere. Il nuovo consiglio direttivo rimarrà in carica per i prossimi quattro anni.

