Oggi a Boca l’ultimo addio a Mattia, morto a soli 19 anni

Un dolore che attraversa la bassa Valsesia. È morto martedì 18 agosto, a soli 19 anni, Mattia Traina, giovane residente nel Milanese ma molto legato a Romagnano Sesia, dove trascorreva le vacanze estive insieme ai nonni. A portarlo via è stato un male incurabile. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione anche nella comunità romagnanese.

Mattia lascia la mamma Stefania, il papà Luca e il fratello Simone. In questi giorni sono stati numerosissimi i messaggi di cordoglio rivolti ai genitori e ai familiari, insieme ai ricordi di chi aveva avuto occasione di conoscerlo durante gli anni trascorsi a Romagnano.

Il ricordo della sua maestra

Particolarmente toccante è il messaggio affidato ai social da una sua ex insegnante della scuola primaria. La maestra ricorda Mattia bambino come un alunno «studiosissimo ed educatissimo» e racconta lo sconvolgimento provato nell’apprendere la notizia della sua morte. «La notizia mi ha sconvolto. Rimarrai sempre nel mio cuore» conclude l’insegnante.

Sono parole alle quali se ne stanno aggiungendo molte altre, testimonianza dell’affetto che circondava il diciannovenne e della vicinanza che in questo momento di dolore viene manifestata alla mamma Stefania, al papà Luca, al fratello Simone e a tutte le persone che gli erano care. Quando era in zona, Mattia abitava in una casa vicino al ponte tra Gattinara e Romagnano.

Oggi l’ultimo saluto a Boca

I funerali di Mattia Traina saranno celebrati oggi, venerdì 21 agosto, alle 15 al santuario del Santissimo Crocifisso di Boca. La funzione religiosa sarà preceduta alle 14.45 dalla recita del rosario, come indicato nell’epigrafe diffusa dalla famiglia.

Al termine della cerimonia il feretro proseguirà per Biella, dove avverrà la cremazione. Successivamente Mattia riposerà nel cimitero di Boca, luogo scelto per il suo ultimo riposo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook