Da Prato Sesia ai ristoranti del mondo: gli chef tornano per fare del bene

A Prato Sesia è nata una nuova associazione che mette la grande cucina al servizio della solidarietà. Si chiama Federazione cuochi pratesi e riunisce professionisti cresciuti in paese, alcuni dei quali hanno costruito importanti carriere in Italia e all’estero. L’obiettivo è organizzare cene d’autore per beneficenza, destinando il ricavato alle associazioni del paese e del territorio.

Il debutto è avvenuto con una cena di gala organizzata alla Cascina Spazzacamini, sede della struttura Anffas. Per l’occasione gli chef hanno preparato un menù di alto livello, mentre il servizio ai tavoli è stato affidato agli ospiti del centro. Una serata capace di unire gastronomia e inclusione, nella quale ciascuno ha contribuito con il proprio impegno alla riuscita dell’iniziativa.

Una cena speciale e 3.570 euro donati all’Anffas

Il primo appuntamento della Federazione ha permesso di raccogliere 3.570 euro, interamente destinati alle attività della struttura. La somma è stata consegnata attraverso un assegno al termine della serata. Un risultato concreto che premia l’impegno degli organizzatori e conferma come la collaborazione tra professionisti e realtà associative possa tradursi in un sostegno prezioso per il territorio.

«I ragazzi della Cascina si impegnano da tempo in appuntamenti gastronomici, come quelli di “Fuori menù”, che proponiamo per favorire le attività del centro», spiega Gianni Manuelli, ex sindaco di Prato Sesia che durante il suo mandato aveva seguito la nascita della struttura Anffas. Questa volta, però, sono stati proprio i cuochi a lavorare per i ragazzi, mettendo gratuitamente a disposizione professionalità e talento.

Una squadra di professionisti cresciuti in paese

A guidare la Federazione cuochi pratesi è Alessandro Cairo, chef del ristorante La Burla di Guardabosone. Al suo fianco figurano Massimo Manuello e Paolo Rosa della Trattoria Castello, insieme al figlio di quest’ultimo, Filippo Rosa. Una squadra che raccoglie esperienze e generazioni differenti, accomunate dalle origini pratesi e dalla volontà di restituire qualcosa alla comunità.

Tra gli altri protagonisti ci sono Paolo Maretti del Caffè Torino di Stresa, Ruggero Rolando del Grand Hotel Sitea di Torino e Fulvio Rinolfi della Taverna del Ricetto di Candelo. Fa parte dell’associazione anche Loris Mirani della Pasticceria Operà di Bornate. Professionisti che hanno portato la loro esperienza in cucine diverse, mantenendo un forte legame con il paese nel quale sono cresciuti.

Dalla cucina di Armani fino ai ristoranti di Singapore

La Federazione comprende anche Valentina Gaeta, già al ristorante Lo Scoglio e oggi impegnata nel ristorante Armani di Milano, e Francesca Ferraro, che ha lavorato al ristorante Però e come pasticcera da Costantino a Romagnano Sesia, prima di diventare cuoca dell’Anffas. Un patrimonio di competenze che torna a disposizione del territorio, mettendo insieme percorsi professionali molto differenti.

Il gruppo si allarga anche oltre i confini regionali e nazionali. Ne fanno parte Massimo Strobino, che lavora a Pietra Ligure, e Diego Chiarini, impegnato nel ristorante Oso di Singapore. Dalla Valsesia fino all’altra parte del mondo, il filo conduttore resta quello delle origini comuni e della passione per una professione che può diventare anche uno strumento di solidarietà.

Spazio anche ai giovani talenti della cucina

Accanto agli chef affermati trovano posto anche alcuni giovani studenti dell’istituto alberghiero, già impegnati nei locali di Prato Sesia. Tra loro ci sono Luca Bachini e i tre fratelli Andrea, Davide e Diego Succi. Un incontro tra esperienza e nuove generazioni di cuochi, che permette ai ragazzi di partecipare a un progetto nel quale la preparazione professionale si accompagna all’attenzione verso gli altri.

La cena alla Cascina Spazzacamini rappresenta dunque soltanto il primo passo di un’iniziativa destinata a sostenere altre associazioni attraverso appuntamenti gastronomici di qualità. La grande cucina diventa così un’occasione per fare del bene, valorizzando allo stesso tempo i talenti di un piccolo paese che ha saputo far conoscere i propri professionisti ben oltre i confini del territorio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati