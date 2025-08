Prato Sesia festeggia nonna Rosangela che compie 100 anni. La donna ha lavorato sempre alla Filatura di Grignasco.

Prato Sesia festeggia nonna Rosangela che compie 100 anni

Un traguardo eccezionale per Rosangela Battistella, che lo scorso 3 luglio ha spento 100 candeline, circondata dall’affetto dei suoi cari e dell’amministrazione comunale. A renderle omaggio anche il sindaco Tiana Nicoloso, che ha consegnato alla festeggiata un mazzo di fiori colorati e una targa celebrativa.

«Un secolo di vita è un dono prezioso, testimone di esperienze, cambiamenti, affetti e valori che rappresentano una ricchezza per tutta la comunità – ha scritto il sindaco in un messaggio di auguri –. A nome di tutta la cittadinanza, esprimo profonda gratitudine e stima alla signora Rosangela per il suo esempio di forza, saggezza e umanità. Buon compleanno, Rosangela, con l’augurio di serenità e salute».

Nata a Novara, lavorò alla Filatura di Grignasco

Nata a Novara da Gaudenzio Battistella ed Elisa Dariani, Rosangela ha attraversato un secolo di storia e ricordi. Ebbe un fratello, Angelo, scomparso nel 2000, e una sorellastra per parte di madre, anch’essa deceduta. Nel 1950 sposò Achille Campia, compagno di vita fino al 2018. La coppia non ebbe figli, ma l’affetto dei nipoti, oggi, le è vicino più che mai.

Come molti suoi coetanei della zona, lavorò a lungo presso la Filatura di Grignasco, fino alla pensione. Visse con grande sofferenza gli anni della Seconda guerra mondiale, superandoli con sacrificio e profondo attaccamento alla famiglia. Oggi Rosangela vive ancora nella sua casa, seguita con cura da una persona fidata, e circondata dall’affetto dei familiari. Una vita lunga e intensa, esempio luminoso per tutta la comunità di Prato Sesia.

